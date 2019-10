Gianni Morandi show: canta i suoi successi alla presentazione de l'Isola di Pietro 3. VIDEO DI AFFARI

Video di Giordano Brega

Gianni Morandi regala uno show nel corso della presentazione de l'Isola di Pietro 3 che andrà in onda su Canale 5 a partire da venerdì 18 ottobre (12 puntate e 3 ingressi nel cast: Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino). Chitarra in mano, inizia a cantare i suoi grandi successi: da 'Canzoni stonate' a 'Scende la pioggia', passando per 'C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones' e molte altre. GUARDA IL VIDEO DI AFFARITALIANI.IT

