Giffoni Film Festival: TIM Main Partner della 49ma Edizione

TIM torna ad essere Main Partner del Giffoni Film Festival con iniziative e contenuti dedicati al pubblico della manifestazione e a tutti i suoi clienti

TIM, dal 19 al 27 luglio, sarà al Giffoni Village con uno spazio TIMVISION dove si potrà conoscere il servizio della TV on demand e scoprire in anteprima film, serie tv e cartoni animati che arriveranno sulla piattaforma streaming di TIM nei prossimi mesi.

Nel corso della programmazione del Festival è prevista la proiezione speciale del film di animazione giapponese “Shinko e la magia millenaria”, per la prima volta in Italia in esclusiva con TIMVISION, che ne ha curato anche il doppiaggio. Tratto dal romanzo del 2004 “Mai Mai Shinko” di Takagi Nobuko, il film è diretto da Sunao Katabuchi (“In questo angolo di mondo”), che ha collaborato con il maestro dell’animazione Hayao Miyazaki alla realizzazione del film “Kiki – Consegne a domicilio”.

Su TIMVISION viene inoltre proposta una selezione di alcuni tra i film più interessanti presentati a Giffoni negli ultimi anni, tra cui “Antboy” (film danese tratto dal fumetto Antboy di Kenneth Bøgh Andersen) e i suoi sequel, oltre a “Fuchsia, una strega in miniatura” e a “Jo e la figurina dorata”.

Grande attesa il 21 luglio per SKAM Italia, la rivoluzionaria serie - remake di quella norvegese - prodotta da TIMVISION e Cross Productions, che si è imposta nel panorama italiano e internazionale con grande successo di pubblico e critica e con una community sempre più numerosa. A Giffoni domenica 21 luglio il regista e showrunner Ludovico Bessegato insieme al regista della terza stagione Ludovico Di Martino terranno una masterclass e saranno accompagnati anche da parte del cast della serie.

La collaborazione con TIM si completa con l’assegnazione di un premio speciale TIMVISION Award ad uno dei film in concorso nelle sette sezioni competitive.

La partecipazione di TIM, Main Partner di questa importante manifestazione, sottolinea l’impegno dell’azienda nel proporre al grande pubblico contenuti d’intrattenimento digitale, coinvolgenti e di qualità, grazie alla connettività fisso e mobile e al TIM Box che si conferma un Hub di servizi multimediali in grado di offrire la migliore customer experience integrata per i servizi video.