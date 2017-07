Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo confermano la crisi di coppia

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono in crisi. Per la prima volta la coppia, che ha un figlio di 7 anni, Andrea, ha confermato con una nota le voci di una crisi. "La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy" commentano i due