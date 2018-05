Gigi Hadid con la pelle "scura" per Vogue Italia. Polemiche. Lei si scusa

Gigi Hadid nella presentazione sul profilo Instagram di Vogue Italia della copertina di maggio, è stata ritratta da Steven Klein, uno dei nomi più influenti della fotografia di moda contemporanea. La modella appare con la pelle scura e il viso "ritoccato" nello scatto. "E' lei o non è lei?" si sono chiesti i fan di Gigi Hadid. Altri commenti: “Irriconoscibile”, “Offensiva”, “Si tratta di appropriazione culturale”, “Perché allora non hanno scelto un’altra modella?”.



Gigi Hadid su Vogue Italia

Gigi Hadid attraverso il suo profilo Instagram in una delle ultime Stories, si è scusata. “Questa è una mia foto all’uscita dal servizio fotografico per Vogue Italia in 23 aprile. Potete vedere da soli il livello di autoabbronzante che mi era stato applicato quel giorno. Per favore prendete atto che il controllo che posso avere io su un servizio fotografico è 1. assolutamente nullo in termini di direzione creativa e 2. si conclude del tutto nel momento in cui abbandono il set fotografico, e tutto ciò che viene fatto in postproduzione è completamente fuori dal mio controllo”. “L’utilizzo di abbronzante e Photoshop fa parte del tipico stile di S.Klein da molti anni, e credo fosse qualcosa che tutti si aspettavano anche da questo servizio (per mostrarmi in un modo creativamente nuovo), ma, sebbene io capisca quali siano state le intenzioni di Vogue Italia, non è stato realizzato in maniera corretta, e tutte le critiche e preoccupazioni che sono state sollevate hanno perfettamente senso”.

Un portavoce di Condé Nast International ha spiegato a MailOnline: "Nel corso della sua storia, Vogue Italia ha rispettato e incoraggiato i punti di vista creativi dei fotografi commissionati. Nel nostro ultimo servizio fotografico di Steven Klein, la visione era quella di creare una storia a tema beachwear con un effetto bronzato stilizzato. Comprendiamo che il risultato ha causato qualche discussione con i nostri lettori e ci scusiamo sinceramente se abbiamo causato qualche offesa".