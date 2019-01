Giletti caccia Fazio e torna in Rai? Da Fiorello è di scena il fantaspettacolo

Massimo Giletti torna alla Rai al posto di Fabio Fazio, la cui sorte rimane vaga. Questo, in soldoni, sembrerebbe evincersi dalla chiacchierata telefonica del conduttore di Non è L'Arena con Fiorello nel programma radiofonico che quest'ultimo conduce su Radio Deejay, Il Rosario della Sera.

“Vedo una luce in fondo al tunnel, qualcosa succederà a giugno" risponde il buon Giletti a una domanda di Fiorello su un suo possibile rientro in Rai. Giugno... immediatamente dopo le Elezioni Europee, guarda caso. Quelle elezioni che M5s e Lega attendono nella speranza di consolidare il loro predominio.

“Stai andando a parlare con il dg Rai Salini?” scherza Fiorello con Giletti, che replica con una punta di sarcasmo: “Sono in treno, è buio, c’è la nebbia, non capisco dove sono, se sono in Rai o se sono a La7, non si capisce, Fiore. Ci vorrebbe un faro illuminante".

Ma Fiorello appare sicurissimo che la trattativa con la Rai andrà a buon fine e che l'ex conduttore de L'Arena rientrerà all'ovile di Viale Mazzini. “Lo so che ci sarai su Rai1 con la tua Arena”, asserisce, convinto, Fiorello. Pure, Giletti prosegue nelle risposte diplomatiche: “L’unico vantaggio che avrei è che forse non dovrei pagare tutti i filmati per fare uno speciale su di te. Sono costati tanto, però è stato un successo di ascolti”. L'allusione è alla puntata di Non è l'Arena andata in onda domenica 6 gennaio e dedicata ad Adriano Celentano e Fiorello, per confezionare la quale si è attinto - ovviamente - a piene mani dalle Teche Rai.

In cauda venenum, Fiorello lancia il sasso definitivo nello stagno: “Il prossimo speciale lo farai su Fazio?”, al che Giletti risponde perfido, “Potrebbe essere un’idea, ma temo che non avrei lo stesso successo che ho avuto con te”. E la chiosa finale del buon Rosario è emblematica: “A noi fa piacere se torni in Rai, e già vedo il titolo del programma: ‘Che arena che fa’.

Possibile che, in Rai, se dobbiamo dar retta alle peculiari allusioni di Fiorello, si stia pensando - con un certo diabolico piacere - a riprendere Giletti e collocarlo al posto di Fazio la domenica in prima serata su Rai1? O è soltanto uno scherzo divertente da parte di uno e al tempo stesso una pia illusione da parte dell'altro?

Che Fabio Fazio e Che Tempo che Fa rappresentino ormai, nell'Italia del "Cambiamento", i perfetti capri espiatori e la causa di ogni male del mondo, è innegabile. Una sorta di feticcio voo-doo da infilzare di quando in quando, per placare la sete di sangue di "radical chic" che sembra pervadere ormai il Paese.

D'altra parte, le notizie su presunte cacciate di Fazio e del suo programma, prima da Rai3, poi da Rai1, poi dalla Rai in generale, poi perché no, dalla faccia della Terra, si susseguono da anni e anni e, alla fine dell'estate, ecco che - immancabilmente - il conduttore ligure e il suo entourage tornano in onda con ospiti altisonanti e, in questa stagione televisiva, almeno finora, con ascolti in crescita. Tanto da doppiare costantemente Non è L'Arena che, senza la minaccia di Fazio in pausa natalizia la scorsa settimana, e con Celentano e Fiorello, ha ottenuto il 6,9% di share mentre Che Tempo che Fa supera il 17% di share malgrado la concorrenza di La7 e Canale 5.

Insomma, le allusioni di Fiorello e Giletti al Rosario della Sera corrispondono a realtà o sono soltanto divertentissimo "fantaspettacolo"? Visto il silenzio di Viale Mazzini al riguardo, e se si pensa a quante volte Fazio e Che tempo che fa sono stati dati per finiti per poi tornare in onda più ringalluzziti che mai, si tende a pensare alla seconda ipotesi.