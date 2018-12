Giorgia Palmas e Maddalena Corvaglia nuove testimonial Avon

Avon Cosmetics, azienda tra i leader a livello mondiale nel settore beauty nel canale della vendita diretta, sceglie Giorgia Palmas e Maddalena Corvaglia come nuove volti per il 2019. Saranno le protagoniste in tutte le attività di lancio previste, inclusi cataloghi di prodotto e canali social, attraverso foto e post.

Giorgia Palmas interpreterà il make-up di AVON con il suo stile naturale e dinamico che l’ha resa uno dei volti più amati del piccolo schermo. La nota presentatrice tv, indiscussa icona di bellezza, varierà da make-up look semplici ad alcuni più ricercati, senza mai rinunciare al quel tocco fashion che la caratterizza.

Maddalena Corvaglia racconterà le fragranze femminili AVON, categoria di prodotto in grande sviluppo per l’azienda, spaziando da note olfattive ad armonie fruttate e floreali. Amata dal pubblico per la sua spiccata simpatia, l’animo grintoso e allo stesso tempo romantico, Maddalena identifica perfettamente la bellezza contemporanea sempre in movimento ed in continua evoluzione.

La femminilità che AVON vuole promuovere nel 2019 con Giorgia e Maddalena è quindi il racconto di una donna forte, ambiziosa, decisa nelle proprie scelte e sicura dei propri desideri, una donna che vuole e richiede il meglio, sia nel make-up che nelle fragranze, senza compromessi.