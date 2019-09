Giulia De Lellis e Andrea Iannone: gioco di sguardi quando lui era con Belen

Giulia De Lellis e Andrea Iannone: rivelazione bollente

Giulia De Lellis ha rivelato in un’intervista al settimanale F un dettaglio bollente del suo rapporto con Andrea Iannone. Fra i due ci sarebbe stato un gioco di sguardi quando lei era con Andrea Damante e lui con Belen Rodriguez.

Le dichiarazioni di Giulia De Lellis hanno fatto arrabbiare alcuni fan che non hanno apprezzato il comportamento. L’episodio, secondo quanto raccontato dall’influencer, è avvenuto diverso tempo fa, all’interno di un ristorante.

“L’ho conosciuto durante una cena dove mi portò il mio ex. Eravamo entrambi fidanzati quindi ci siamo scambiati solo tre sguardi, che però ci ricordiamo bene. Lui mi aveva ‘memorizzata’, a me in realtà era risultato antipatico, forse però non volevo ammettere di esserne affascinata. Un anno dopo mi ha mandato un messaggino" ha confessato la 23enne.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, la fine della storia con Damante

In quel periodo Giulia De Lellis era con Andrea Damante, suo ex fidanzato, conosciuto a Uomini e Donne. La loro relazione è finita nel 2018, dopo due anni d’amore segnati anche da una convivenza. In seguito alla rottura sono emersi numerosi rumors in merito ad un presunto tradimento di Damante. Ora l’influencer ha deciso di raccontare tutta la verità in un libro che sarà possibile trovare in libreria dal 17 settembre: “Le corna stanno bene su tutto”. La De Lellis racconta i tradimenti dell’ex fidanzato e spiega: “"Se può aiutare anche solo una ragazza che sta vivendo adesso quello che ho vissuto io e la sprona a lavarsi e vestirsi per uscire di casa, ne sarà valsa la pena".