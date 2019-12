Giulia De Lellis senza veli su Instagram: è ricoperta solo di sabbia. FOTO

Giulia De Lellis scalda Instagram: seduta in spiaggia senza veli. È ricoperta solo di sabbia

L’influencer romana da oltre 4 milioni di followers è tornata a scaldare Instagram con uno scatto ultra seducente. Giulia De Lellis appare completamente senza veli, seduta sulla spiaggia e ricoperta solo di sabbia.

Giulia De Lellis senza veli su Instagram: lo scatto seducente fa il giro del web

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta cavalcando l’onda del successo con grande fortuna anche in amore. Dopo gli incassi record del suo libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, la famosa influencer, in più interviste, ha raccontato la serenità ritrovata accanto al pilota Andrea Iannone.

L’ultimo scatto pubblicato su Instagram è davvero bollente e ha fatto girare la testa a moltissimi fan.

Giulia De Lellis è seduta in spiaggia, completamente senza veli. Il suo corpo è ricoperto solo dalla sabbia che lascia intravedere le sue curve. Le braccia avvolte intorno alle gambe non nascondo il decollette che ha catturato l’attenzione degli utenti. Lo sguardo seducente rivolto verso l’obiettivo appare magnetico. La bellezza dell'influencer non è passata inosservata e lo scatto ha registrato moltissimi like.

“Wow meravigliosa. Da perdere il fiato!” ha commentato un utente, seguito da un altro: “Mamma mia tu sei l’arte amore mio” e ancora “Sei bella anche impanata”.

In followers concordano sulla delicatezza dell’immagine. Mentre molte influencer vengono criticate quando decidono di mostrarsi senza veli, in molti hanno evidenziato l’assenza di volgarità nell’ultimo scatto di Giulia De Lellis. “Sei “pulita” Giulia, e questo scatto ne è la prova! Stupenda creatura” commenta un utente. “Sarai anche nuda, ma non sei per niente volgare. Bella tu” scrive un altro.