Giulia Ligresti, festa di Capodanno nella villa di Marrakech con Rula Jebreal

Rula Jebreal si rilassa al super party nella villa marocchina di Giulia Ligresti a Marrakech

Giulia Ligresti sa come organizzare una festa e far sentire a proprio agio i suoi ospiti, certo se poi oltre al super lusso ad allietare la notte ci sono anche dei bellissimi cavalli bianchi, il successo è assicurato e si può proprio dire, anzi cantare "Le notti d'oriente, fra le spezie e i bazar, son calde lo sai, più calde che mai, ti potranno incantar".

Rula Jebreal e Giulia Ligresti e le foto della loro amicizia all'insegna del pink power

Incanto e un po' di spezie nella notte sembra proprio che non siano mancati durante il party extralusso che ha visto, per i festeggiamenti di capodanno, la partecipazione di Rula Jebreal alla festa esclusiva di Giulia Ligresti nella sua villa da sogno a Marrakech. Rula, che tra pochi giorni affronterà il palco dell'Ariston per parlare di violenza sulle donne, ha condiviso con Giulia Ligresti il relax e il divertimento, tutto all'insegna del pink power, gli hashtag usati infatti evocano molto bene lo spirito che ha animato le stanze marocchine: #friendshipforever, #sisterhood, #girlspower, cioè amicizia per sempre, come sorelle, potere alle donne. Le foto parlano chiaro, il relax e l'amicizia sono state assolute protagoniste, peccato non ci siano molti dei momenti clou della festa e dei numerosi ospiti, ma dagli scatti pubblicati su Instagram possiamo certo immaginare che sia stato un successone.

Giulia Ligresti e Rula Jebreal e la festa super raffinata nella villa di Marrakech

La giornalista e attivista per i diritti delle donneRula Jebreal è pronta per affrontare il palco di Sanremo e far dimenticare a tutti le polemiche che per diversi giorni sono piovute addosso alla ragazza di Haifa (il nome della città israeliana dove è nata nel 1973).

Self made girl la Jebreal, cresciuta in orfanotrofio dopo il suicidio della madre e dal 1995 giornalista in Italia con una carriera che la porterà a vincere il Premio Ischia internazionale di giornalismo per la televisione nella sezione giovani, riservato ai professionisti under 35, sarà coconduttrice al fianco di Amadeus e avrà uno spazio dedicato nella kermesse per un monologo contro la violenza sulle donne.