Golden Globe 2020: miglior attore Phoenix. Trionfano Sam Mendes e Tarantino

I Golden Globe 2020 vedono il trionfo di Sam Mendes e Quentin Tarantino e la delusione per Marin Scorsese, il suo "The Irishman" non ottiene nessun premio nostante le molte nomination. Si è svolta a Los Angeles la 77.esima edizione dei Golden Globe, i premi assegnati ai migliori film e programmi televisivi della stagione. Trionfo per Quentin Tarantino. Il suo "C'era una volta... a Hollywood" ha ottenuto la statuetta come miglior film commedia, miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista (Brad Pitt). Joaquin Phoenix premiato come migliore attore per "Joker". Nessun riconoscimento a "The Irishman" di Martin Scorsese.

Nella serata condotta da uno scatenato Rick Gervais, sono stati assegnati quelli che tradizionalmente sono i premi che forniscono un'importante indicazione per gli Oscar. Può quindi sorridere Tarantino, che con i tre premi vinti si presenterà con un robusto biglietto da visita.

"C'era una volta Hollywood" però dovrà guardarsi dalla concorrenza di "1917", premiato come miglior film drammatico. Il film ambientato durante la prima guerra mondiale ha vinto anche la statuetta per la miglior regia, assegnata a Sam Mendes. Film che ha sconfitto "The Irishman" di Martin Scorsese, dato tra i favoriti alla vigilia. Delusione anche per "Storia di un matrimonio" che, partito in pole position, si deve accontentare del premio a Laura Dern come miglior attrice non protagonista.

Soddisfazione invece per "Rocketman", che ottiene due premi. Quello a Elton John per la miglior canzone, e quello a Taron Egerton come migliore attore di commedia. Joaquin Phoenix, che si è rifatto del mancato riconoscimento personale alla Mostra di Venezia con il premio come miglior attore in film drammatico, ha ringraziato con un discorso dai toni ambientalisti. Emozione per Tom Hanks che, ricevendo il premio alla carriera, non è riuscito a trattenere le lacrime.

TUTTI I PREMIATI PER IL CINEMA:

MIGLIOR FILM DRAMMATICO: "1917" di Sam Mendes

MIGLIOR ATTRICE DRAMMATICA: Renee Zellweger per "Judy"

MIGLIOR ATTORE DRAMMATICO: Joaquin Phoenix per "Joker"

FILM COMMEDIA O MUSICALE: "C’era una volta… a Hollywood"

MIGLIOR ATTRICE COMMEDIA O FILM MUSICALE: Awkwafina per "Una bugia buona"

MIGLIOR ATTORE COMMEDIA O FILM MUSICALE: Taron Egerton per "Rocketman"

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Brad Pitt per "C’era una volta a Hollywood"

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Laura Dern per "Storia di un matrimonio"

SCENEGGIATURA: Quentin Tarantino per "C’era una volta… a Hollywood"

REGIA: Sam Mendes per "1917"

CARTOON: "Missing Link"

CANZONE: "(I’m Gonna) Love Me Again" da Rocketman

FILM STRANIERO: "Parasite" (Corea)

COLONNA SONORA: "Joker"

PREMIO ALLA CARRIERA: Tom Hanks