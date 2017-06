Golf e beneficenza: show a Piacenza: Da Rudy Zerbi a Vissani, ecco tutti i vip

Sabato scorso, al Golf club Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, è andata in scena una splendida giornata di golf e beneficenza!

Con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna, di Confindustria Piacenza, della Fondazione di Piacenza e Vigevano e del Rotary Club, la onlus “Pierluigi Bricchi per i bambini” ha organizzato una gara di golf e una cena di gala con asta benefica, il cui ricavato è stato interamente devoluto a Save The Children, per la campagna "Illuminiamo il Futuro", che ha l’obiettivo di contrastare la povertà educativa in Italia, offrendo ai bambini delle periferie italiane più carenti di servizi per l’infanzia il sostegno dopo-scolastico, la possibilità di praticare uno sport, suonare uno strumento musicale, leggere libri, visitare un museo e di giocare in uno spazio sicuro.

Hanno partecipato molte celebrities, del calibro di Rudy Zerbi, dello chef Gianfranco Vissani, sportivi come l’ex capitano della nazionale italiana di rugby Massimo Giovannelli, il calciatore Jonatan Binotto, il campione del mondo di ciclismo su pista Marc Ryan, il campione italiano di slalom speciale Tommaso Sala, e la campionessa di discesa Roberta Melesi, giornalisti come Enrico Verga, Luca Talotta, Tiziano Crudeli, Paolo Gentilotti, Pietro Brusconi e Stefano Masullo, esponenti delle istituzioni, personaggi del mondo della televisione e della radio, politici, manager, economisti e professori universitari, medici e architetti di primo piano.

Tra gli sponsor, Lamborghini ha messo a disposizione una nuovissima Aventador S per una settimana, per chi avesse fatto hole in one alla buca 5. Un giocatore si è fermato a pochissimi centimetri dalle chiavi!

Oltre a questo gioiello di tecnologia erano esposte le avveniristiche biciclette di T-RED, la lussuosa poltrona Rayvolution, che si orienta sempre nella direzione del sole e la macchina per gelati Frigomat. Anche la Banca di Piacenza figurava tra gli sponsor, assieme a Brooks Brothers, Valcolatte, Eataly, Berlucchi, la palestra Le Club, Thytronic, il Piccolo Cafè di New York, Il Poggiarello, Tecnoservice, la tipografia BWIDE, Brigati & Molinari, Rayvolution e il Verdura Resort e l’Argentario Golf club e SPA.

Durante la serata Charity Stars ha battuto all’asta le maglie di Leo Messi, Paulo Dybala, Gennaro Gattuso, Simone Verdi, Pocho Lavezzi e molti altri, oltre a oggetti e cimeli donati da Matteo Manassero, Valentina Vezzali, Matteo Del Podio, Valentino Rossi, Giorgia Bronzini, Marco Aurelio Fontana, Marc Ryan, gli Chef Cannavacciuolo e Cracco, Bologna, Juventus, Torino, Genoa e molti altri, tra cui tantissimi ristoranti stellati.

Il Maestro, Allenatore professionista, Paolo De Ascentiis, della PDA Golf School, durante tutta la giornata ha dato lezioni gratuite ai neofiti e ha messo in palio una golf clinic per 10 persone, estratte tra i presenti alla cena.

Se, fin dal primo pomeriggio, tra un gelato e un cocktail, si sono avuti momenti di divertimento e partecipazione, il meglio è sicuramente stato raggiunto durante la serata, che ha visto protagonista il menù della tradizione piacentina, con qualche sorpresa, come i batarö, cucinati sul posto e offerti dall’Oste Allegro di Pianello Val Tidone, l’eccezionale ricotta Valcolatte, i salumi piacentini, i tortelli e altre prelibatezze, mentre Rudy Zerbi e i bravissimi ragazzi della band Super Up davano vita a uno spettacolo degno dei migliori show televisivi, coinvolgendo gli oltre 300 invitati in canti e balli scatenati.

I padroni di casa, Fabrizio Battanta e Magdalena Ivanova, hanno premiato i vincitori della gara di golf, mentre Rudy Zerbi e lo chef Vissani improvvisavano sul palco e tra gli ospiti ai tavoli, alternando momenti di puro divertimento a battute salaci e stoccate irriverenti.

Andrea Bricchi, che è risultato anche tra i vincitori della gara, ha poi affiancato Zerbi e i Super Up in qualche canzone sfrenata, tra cui una struggente “We are the world”, cantata con la partecipazione degli invitati e ha poi letto un messaggio del Ministro delllo Sport, Luca Lotti, confezionato per l’occasione.

Non si può dire che sia stata una giornata noiosa. Se l’obiettivo era unire persone nell’intento di aiutare chi ha più bisogno è stato sicuramente centrato, e con eccellenti risultati.

Abbiamo chiesto a Andrea Bricchi, manager piacentino e organizzatore della giornata, un commento a caldo: “Siamo molto soddisfatti! Speravo fosse un successo, perché c’erano tutti i presupposti, però una giornata così non me la sarei mai aspettata. Devo ringraziare davvero tutti, ogni singola persona che è qui, gli ospiti e chi ha lavorato per questo ottimo risultato! Chi è venuto qui stasera si è prestato per gentilezza e beneficenza, e lo ha fatto con un cuore e una simpatia eccezionali! Devo ringraziare gli sponsor, i partner, i ragazzi della band, i camerieri, i cuochi, i ragazzi che hanno montato gli impipanti, i sostenitori e, soprattutto, Magdalena, direttrice del golf club, che ha curato ogni singolo dettaglio, lavorando in modo impeccabile! Spero che diventi una tradizione. Sono un ottimista di natura, però così è quasi un sogno!”.

Gli fa eco Magdalena Ivanova, direttrice del club: “Siamo molto contenti! Ottimo risultato! Adesso però devo riposare almeno un mese!”.

Se il buongiorno si vede dal mattino, questa giornata Golf For Charity non può che essere una splendida giornata della tradizione golf e beneficenza in Italia!