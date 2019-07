Gran Finale per l'Ischia Global Festival, premiati Vallelonga e Matteo Rovere

Dopo Viviana Aprea de La paranza dei bambini, ad essere premiata anche Ludovica Nasti. L'attrice dodicenne napoletana, star in ascesa grazie al suo ruolo di Lila Cerullo nell'acclamata serie-tv L'amica Geniale ha, infatti, ricevuto l'Ischia Newcomer Award. Il riconoscimento le è stato consegnato durante l'ultimo gala tenutosi presso l'Hotel Punta Molino di Ischia. Sul palco con lei, oltre ospiti d’eccezione come Andrea Miccichè, presidente di Nuovo Imaie, Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità e ai Giovani, e Mauro Masi di Banca Igea, anche l'attrice Isa Danieli, cui è stato consegnato l'Ischia Shortcut Award.

Protagonisti dell'ultimo appuntamento della kermesse registi e produttori nazionali ed internazionali. Riflettori puntati, infatti, su Nick Vallelonga, due premi Oscar 2019 con il film Green Book, vincitore dell'Ischia Filmmaker of the Year Award. “Sono molto grato per aver ricevuto questo premio, non me lo aspettavo”, ha commentato Vallelonga. “Poter presentare e guardare il mio film in una location italiana insieme ad un pubblico italiano è la realizzazione di un sogno”. Medesimo premio anche per Matteo Rovere, produttore, Nastro d'Argento con Smetto quando voglio (2014) e recentemente regista sul grande schermo con Il primo re (2019), e per il regista e produttore statunitense Antoine Fuqua, regista e produttore de I magnifici sette (2016), The equalizer (2018) e King Arthur (2004). “L'Ischia Global Festival -è il commento di Fuqua- mi ha fatto sentire a casa. È uno dei pochi festival che riesce a creare un’atmosfera così familiare. Qui ad Ischia c'è l'opportunità di immaginare nuovi universi creativi grazie anche alle location straordinarie”.». All'italo-americano Joe Pantoliano -The sopranos (2004), Sense 8 ( 2018)- è andato l'Ischia Lifetime Achievement Award.

“È stata una settimana di grande cinema e spettacolo -ha concluso il presidente e fondatore del Ischia Global Film & Music Festival, Pascal Vicedomini- ma anche di grandi dibattiti e riflessioni sui grandi temi sociali che riguardando l’attualità”. L’Ischia Global Festival 2019 è organizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia e promosso con il MiBAC-Dg Cinema e la Regione Campania e il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.