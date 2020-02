Grande Fratello, Andrea Montovoli ha un segreto pesante. Pronto ad abbandonare

Grande Fratello Vip 4, Andrea Montovoli rivela un segreto pesante

Andrea Montovoli rivela un segreto di cui non parlava da 17 anni. Poi nella notte riferisce a Ciavarro che potrebbe abbandonare la casa. Dopo l’uscita dell’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, se ne andrà anche lui?

Grande Fratello Vip 4, il segreto di Andrea Montovoli: "Ho parlato di una cosa che non affrontavo da 17 anni"

“Oggi in confessionale ho parlato di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado” ha confessato Andrea Montovoli a Paolo Ciavarro.

“Cosa stai dicendo?” ha affermato stupito il coinquilino. L’attore allora gli ha spiegato: “Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio goal”.

Grande Fratello Vip4, Andrea Montovoli ha paura di dover parlare di nuovo del segreto

“Hai paura di doverne parlare ancora, per questo te ne vuoi andare?” domanda Ciavarro. Montovoli risponde: “Sì, sempre perché è legato alla mia libertà, ma so che ne ho parlato e prima o poi esce fuori. Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai”.

“So soltanto che hai tirato fuori una cosa che tenevi dentro da 17 anni e quindi hai fatto un gran passo avanti” ha affermato il figlio di Eleonora Giorgi, confortando l’amico. Andrea Montovoli ha concluso: “Sono molto contento di essere riuscito a parlarne, d’altronde ero entrato proprio con lo scopo di scavare”.