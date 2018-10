Grease, Queen Mania, Pink Floyd e... TEATRO DELLA LUNA, CHE MUSICAL

Si riaccendono i riflettori del Teatro della Luna! Grandi musical, circo moderno, gli attesissimi Legnanesi insieme a musica, danza e tanti eventi per tutta la famiglia per “portare sulla Luna” gli spettatori nella stagione 2018/2019.

Tutti pazzi per la “greasemania” con il ritorno immancabile del musical GREASE con la regia di Saverio Marconi (8 novembre – 2 dicembre). A 40 anni dal film, tanta brillantina e i brani elettrizzanti tutti da ballare sono i punti di forza di un cult che non è mai stato così attuale, amatissimo anche dalle nuove generazioni. In Italia, il musical prodotto da Compagnia della Rancia, in più di 1.750 repliche e quasi 1.800.000 spettatori, è una festa travolgente e coloratissima che ha dato il via alla musical-mania e a un fenomeno di costume “pop”: un inno all'amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell'adolescenza, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota, e personaggi diventati vere e proprie icone generazionali. Un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko (Giulio Corso, questo autunno al cinema con i film “Smitten” e "Soledad" e in TV), il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy (Lucia Blanco), la ragazza acqua e sapone che, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile.

Torna a grande richiesta ALIS (20-26 dicembre) lo show dei record di Le Cirque World’s Top Performers con i migliori artisti dal Cirque du Soleil e del Circo Contemporaneo, dopo aver toccato 24 città con oltre 130.000 spettatori entusiasti. In scena per il Christmas Gala un cast rinnovato con oltre 24 superstar acclamate in tutto il mondo, tra equilibristi, acrobati, giocolieri, musicisti. Quasi due ore di esibizioni sorprendenti e senza interruzioni (in cui non vengono mai utilizzati animali), i numeri a terra e aerei che li hanno resi famosi, e nuove performance create appositamente per ALIS in un viaggio immaginario ispirato a “Alice nel Paese delle Meraviglie” con Onofrio Colucci Maestro di Cerimonie. Asia Tromler, nel ruolo di ALIS, si è già conquistata un posto di rilievo nel panorama internazionale a soli 19 anni specializzandosi nella disciplina Aerial Silk: presenterà il suo nuovo emozionante numero sospesa a 9 metri d’altezza e che eseguirà con gli occhi bendati.

70 ANNI DI RISATE CON I LEGNANESI, ANCHE A CAPODANNO

Oltre 60.000 spettatori lo scorso anno al Teatro della Luna, più di 150.000 in tutto il tour: sono i numeri da record de I LEGNANESI, attesissimi con il nuovo spettacolo 70 VOGLIA DI RIDERE C’È. Settanta come gli “anni” della compagnia, che nel 2019 festeggia un anniversario importante con tanta voglia di ridere insieme ad Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Luigi Campisi e lasciarsi trasportare dai sontuosi quadri

della Rivista, in uno show ricco di musica, colori e strabilianti costumi. I LEGNANESI saranno in scena a Milano dal 29 dicembre, pronti per brindare insieme al loro pubblico per l’arrivo del nuovo anno con lo spettacolo del 31 dicembre; poi, il divertimento continua fino al 3 marzo 2019.

Nel nuovo spettacolo, saranno le premonizioni di una misteriosa veggente Gitana, accompagnata da un insolito assistente, a far respirare un’atmosfera di magia e mistero nel cortile della famiglia Colombo e, proprio attraverso la realizzazione dei sogni di Teresa, assisteremo ad un travolgente cambio di vita dei tre protagonisti. Quest’anno, I Legnanesi hanno in serbo una sorpresa per gli spettatori... soprattutto per Teresa, che non sarà più alle prese con un solo marito ma con ben due Giovanni!

Allora se “70 voglia di ridere c’è” allacciate le cinture di sicurezza e preparatevi ad essere travolti dalle risate!

Ha 44 anni, ma non li dimostra, AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA (6-31 marzo), la commedia musicale scritta da Garinei e Giovannini con Jaja Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli, liberamente ispirata a “After Me The Deluge” di David Forrest e prodotta da Alessandro Longobardi per OTI-Officine del Teatro Italiano e Viola Produzioni. Successo planetario che non conosce età, ogni ingrediente (copione, scenografia, costumi) è riproposto con rispetto filologico della prima edizione con Johnny Dorelli, ma allo stesso tempo con nuova vita e freschezza, accompagnati dall’orchestra dal vivo. Gianluca Guidi torna a vestire la tonaca del parroco Don Silvestro, alle prese con un’Arca da costruire e la sua favola che parla d’amore e di accoglienza; Guidi, all’epoca della prima rappresentazione, era un bambino di 7 anni e ricorda che alla prima al Sistina sedeva in platea osservando il padre sul palco: “… si aprì il sipario la voce di Dio cominciò a parlare e dal palcoscenico arrivò un’ondata di profumi e note… e fu subito magia…”; “la voce da lassù” sarà quella, inconfondibile, di Enzo Garinei.

Il cartellone 18/19 dà ampio spazio anche ai FAMILY SHOW: per Halloween (31 ottobre) WELCOME TO TRANSYLVANIA – Mostri alla riscossa, in cui il Conte Dracula in persona, insieme ai mostri più bizzarri e divertenti che possiate immaginare, aspettano gli spettatori per una festa “terrificante”.

Altri appuntamenti per tutta la famiglia si concentrano nel mese di dicembre.

Due ore di spettacolo all'insegna del divertimento che farà riflettere grandi e piccoli sui valori dell'amore e dell'amicizia con IL LIBRO DELLA GIUNGLA - Il Viaggio di Mowgli (9 dicembre), liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Kipling. Una storia che appassiona da sempre intere generazioni di famiglie, quella di Mowgli, bambino trovato dai lupi nella giungla ed allevato nel branco, amico del cuore dell'Orso Baloo e della pantera Bagheera, interpretata da Juliana Moreira.

Se Leonardo da Vinci in persona vi invitasse a fare un viaggio nella storia? Amelia, al fianco di un estroso e giovane Leonardo, il più grande genio di tutti i tempi, affronterà un vero e proprio viaggio nel tempo con IL VOLO DI LEONARDO, per la regia di Michele Visone (14 dicembre), catapultandosi nella Firenze Rinascimentale, dove incontrerà Machiavelli, Botticelli, il Maestro Verrocchio, Lorenzo De’ Medici, fino a ritrovarsi faccia a faccia con Monnalisa. La studentessa (e gli spettatori) saranno travolti in questa straordinaria avventura, fino al compimento del più grande sogno di Leonardo: i codici del volo. Uno spettacolo per tutta la famiglia, grazie al quale, con i linguaggi del teatro, della musica, della danza, scoprire arte, scienza e storia non è mai stato così divertente.

Si avvicinano le festività con MERRY CHRISTMAS SHOW (15 dicembre), luci, musiche e atmosfere che scaldano il cuore in uno spettacolo per tutti, perché la magia del Natale non ha età!

Per tutta la stagione, inoltre, prosegue la collaborazione con LA CASA DELLE STORIE di Elisabetta Milani e Giovanni Lucini, Fiabe da SpettAttori ispirati alle più celebri storie della letteratura per l’infanzia per bambini e adulti da 6 a 96 anni, con alcuni appuntamenti nel foyer del teatro la domenica mattina (si parte l’11 novembre con “I tre porcellini”, calendario sul sito del teatro).

Teatro della Luna è a tutta MUSICA anche con molti concerti: dopo il successo negli Usa, arriva una tappa del tour mondiale dei DSL - Dire Straits Legacy (20 novembre) con la nuova line-up che vede al basso il leggendario Trevor Horn accanto al batterista Steve Ferrone, in cui la magia dei Dire Straits rivive con i membri della storica band.

In cartellone anche tanti tributi dedicati a miti della musica: gli appuntamenti di novembre e dicembre sono con QUEEN MANIA (26 novembre), un grande show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia della musica per riascoltare e ricantare grandi successi e chicche da vero intenditore, PINK FLOYD HISTORY (27 novembre), uno show antologico che ripercorre 50 anni di arte e sperimentazione, dal sound psichedelico degli esordi alle sonorità più recenti e MI RITORNA IN MENTE… LUCIO (11 dicembre), con orchestra sinfonica, dedicato a Lucio Battisti, con le canzoni che hanno segnato un’epoca, colonna sonora della vita di molti.

A primavera sarà la volta della musica di ALAN PARSONS e ERIC WOOLFSON, con LENNY ZAKATEK, la voce di The Alan Parsons Project & SKEYE, con la Gavazzeni Symphony Orchestra diretta dal Maestro Antonio Brena e Opera Choir con 12 voci (8 aprile) e di BEATLESTORY (9 aprile), due ore con oltre 40 successi della band che rivoluzionò il mondo, partendo dalle strade di Liverpool fino ai grandi capolavori in studio.

A S. Ambrogio, è il momento della DANZA, con i titoli più amati del repertorio di balletto classico, proposti dal Classical Russian Ballet fondato a Mosca nel 2004 da Hassan Usmanov, un corpo di ballo che proviene dalle più importanti Accademie di danza quali il Bolshoi e la Vaganova. Emblema della magia sulle punte, tra tecnica, virtuosismi e passione IL LAGO DEI CIGNI (7 dicembre) porta in scena il Principe Siegrfried, Odette e Odile, cigno bianco e cigno nero, variazioni, passi a due e assoli che hanno fatto la storia della danza; si prosegue con LO SCHIACCIANOCI (8 dicembre), il balletto dall’atmosfera natalizia per eccellenza, tra fiaba, sogno e realtà: dalla Danza Russa al Valzer dei Fiori e alla Danza dei Fiocchi di Neve, dalle deliziose caratterizzazioni delle bambole meccaniche alla battaglia per giocattoli tra i topi e i soldati, fino al lieto fine, reso sublime dalla grazia e dal virtuosismo del grand pas de deux, che racchiude tutta l’arte e il talento dei solisti che lo interpretano.

Chiude la stagione il musical WELCOME TO BURLESQUE, A Crazy Musical Concert (12 - 13 aprile), presentato dalla Compagnia Operà Populaire, con la regia di Stefano Mapelli: ballerine, cantanti, acrobati e un’orchestra dal vivo in una coloratissima ed eccentrica notte all’ombra della luce accecante di “Burlesque” dove i sogni vivono e la vita si trasforma.

A completare il cartellone, due appuntamenti “extra”. CHRISTMAS SHOW di RUGGERO de I TIMIDI (10 dicembre), ispirato ai grandi show natalizi americani con un sapiente mix di irriverenza e gioia in cui si alterneranno canzoni, poesie recitate da angeli, Babbi Natale in crisi e ospiti a sorpresa; ad accompagnarlo sul palcoscenico, oltre alla straordinaria band, ci sarà la moglie-diva Fabiana Incoronata Bisceglia e il Maestro Ivo, tenore lirico della scuola genovese. MAGGIE&BIANCA FASHION FRIENDS (16 dicembre), è uno spettacolo tutto nuovo in cui le due giovani star della serie in onda su Rai Gulp, ideata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction - che ruota intorno ai temi della moda, della musica e dell’amicizia - tornano in scena insieme sulle note di alcuni dei loro più grandi successi.

