GREY'S ANATOMY torna su LA7 con la nuova stagione. E on demand

Lunedì 14 ottobre alle 21.15 su La7, andranno in onda in prima tv in chiaro il quarto e quinto episodio della 15esima stagione di Grey’s Anatomy.

La7 torna a essere la "casa" di Grey's Anatomy, la serie che recentemente ha battuto tutti i record di presenze conquistando lo scettro di serie tv più longeva di sempre, con un'offerta che va oltre la Tv: da questa stagione tutti gli episodi di Grey's Anatomy saranno disponibili on demand – in esclusiva - sul sito www.La7.it. per sette giorni dalla fine della messa in onda.

Sinossi

S15 – E3: La mamma ne sa di più

Meredith si prepara al suo appuntamento al buio, mentre Alex prende una difficile decisione per salvare la vita di un paziente. Nel frattempo il peso di mantenere il segreto di Teddy turba Maggie, tanto da spingerla a parlarne con qualcuno.

S15 – E4: L’angelo quotidiano

Meredith raggiunge Teddy per aiutarla a superare i suoi problemi personali. Owen e Amelia si nascondono vicino alla scuola di Betty e, nel frattempo, Jo vuole lavorare per la borsa di studio, ma la Bailey sembra puntare a qualcun altro.