Guarda... Stupisci su Rai 2. Arbore: "Mi rivedo un po’ in Fiorello. E poi…"

La tv di oggi? "Io mi rivedo un po’ in Fiorello. Poi ci sono Lillo e Greg che secondo me sono gli eredi di ‘Alto Gradimento’. Loro ‘ribaltano la cosa’, non fanno satira. O meglio, fanno satira di quello che succede nel mondo, i tic, le fissazioni...”. Parola di Renzo Arbore. Ai microfoni di Affaritaliani.it.

Il fuoriclasse della televisione italiana si racconta alla vigilia del suo nuovo programma “Guarda… Stupisci”. Dare una definizione di Arbore è quasi riduttivo: cantautore, disc jockey, conduttore radiofonico, clarinettista, showman, autore televisivo, attore, sceneggiatore, regista e compositore italiano. Di tutto di più. Come se Cristiano Ronaldo giocasse in difesa, a centrocampo e pure in porta anziché esser "solo" attaccante pluripremiato con 5 Palloni d'Oro. E di Arbore tornano naturalmente alla mente programmi come Quelli della notte o Indietro tutta che hanno segnato pagine di storia della televisione.

Ora eccolo con questa nuova sfida. "Guarda.. Stupisci": due puntate in onda su Rai 2 (12 e 19 dicembre) al fianco di Nino Frassica. La coppia del gol scende di nuovo in campo, nel prime time tv promettendo di tornare regalare momenti di tv cult. In conduzione ecco Andrea Delogu, confermatissima dopo che nel 2017 era già stata protagonista nei due speciali dedicati ai 30 anni di Indietro tutta. Quello di Arbore non è solo regalo ai suoi fans di sempre, ma un programma anche un con altro obiettivo importante: portare il suo "educational show” (anche) ai millenials. Ambientanto in un’aula universitaria di fantasia a picco sul mare (definita “Aula a mare”), intitolata a Totò, Guarda.. Stupisci avrà tanti prof importanti presenti. A lezione di tv con Gigi Proietti, Lino Banfi, passando Enrico Montesano, Lello Arena, Marisa Laurito, Stefano Bollani, Teo Teocoli, Tullio De Piscopo, Lillo e Greg e molti altri.

ANDREA DELOGU, RENZO ARBORE,

NINO FRASSICA E ANDREA FABIANO (foto Lapresse)



Tornando ai personaggi della tv di oggi, oltre a Fiorello e Lillo e Greg, Arbore ci spiega… “Poi ci sono altri che naturalmente mi piacciono. Come Ficarra e Picone... Elio e le storie tese è un altro dei miei punti di riferimento. Però…”

Però… "L’intrattenimento televisivo è effettivamente sofferente. Bisogna ricorrere al passato per sperare che si ritrovi quel filone lì. Che abbiamo inventato con Boncompagni negli anni ’70 con la radio e poi con la televisione. Che poi ha seguito anche la Dandini con Guzzanti“

La ricetta di Renzo Arbore è chiara: “Sollecitare i ragazzi a non fare solamente lo stand up, ma trovare quella vena per cui uno ti dà le idee e poi improvvisi. Come ho fatto con Verdone, Troisi, Benigni. Una specie di improvvisazione con un’idea centrale… Così abbiamo realizzato anche le cose per Guarda… Stupisci”.

RAI2: "GUARDA… STUPISCI"

(sottotitolo: Modesta e Scombiccherata Lezione sulla Canzone Umoristica Napoletana)

Renzo Arbore torna in tv con Nino Frassica e Andrea Delogu, e un nuovo programma il 12 e 19 dicembre in prima serata.



Renzo Arnore e Andrea Delogu

Credits: photo Nick Zonna



Nella storia della musica, una canzone bella, che resiste al tempo, non diventerà mai vecchia, ma antica e quindi intramontabile e quindi degna di essere ricordata per sempre.

Proprio questa è, ormai da tempo, la mission civile di Renzo Arbore che con le due serate da Napoli – in onda il 12 e il 19 dicembre alle 21.05 su Rai2 - continua nello sviluppo del suo nuovo format televisivo: l’educational show! Lo spettacolo che “divertendo insegna”.

Un’aula universitaria di fantasia intitolata a Totò con studenti “veri” delle discipline dello spettacolo (da trasferire eventualmente in altre città d’Italia) che assistono e riflettono durante uno show del tutto nuovo e originale con cantanti, attori e musica dal vivo dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore.

Per spiegare la canzone umoristica napoletana, durante le due lezioni si parlerà di meccanismi comici (il doppio senso, la canzone sceneggiata, i tic, l'umorismo musicale, l'imitazione, la macchietta…). Il compito sociale del nuovo programma è quello di raccomandare ai giovani millennials di tenere viva nel tempo la grande cultura del nostro paese, dalla canzone al teatro, dal cinema alla televisione.

Ospiti “ragionati, giustificati e non a caso” perché funzionali ai singoli argomenti trattati nelle due lezioni saranno (in ordine sparso): Gigi Proietti, Lino Banfi, Enrico Montesano, Lello Arena, Enzo De Caro, Marisa Laurito, Stefano Bollani, Teo Teocoli, Vittorio Marsiglia e Tullio De Piscopo.

“Guarda… stupisci” è un programma di Renzo Arbore, Nino Frassica e Ugo Porcelli e di Giovanna Ciorciolini e Gino Aveta. Con la collaborazione di Luca Rea. Costumi di Graziella Pera. Direzione artistica Renzo Arbore. Regia di Luca Nannini.

LA SCENOGRAFIA

Per “Guarda… Stupisci” è stata realizzata da Alida Cappellini e Giovanni Licheri una scenografia ricca di dettagli ed elementi che ricordano Napoli, il suo golfo, le sue tradizioni e gli artefici della canzone umoristica napoletana.

Come per “Indietro tutta 30 e l’ode”, lo studio si ispira ad un’aula Magna, che qui diventa un’“AULA A MARE”, perché è stata “sfondata” una parete per ottenere una “terrazza di Positano”, incorniciata da colonne la cui copertura ricorda le piastrelle di Vietri, con i limoni e i colori accesi. L’aula questa volta è più barocca, con gli stucchi, gli archi, le lesene.

Quello che vediamo da quella “terrazza” è il mare con una nave: un omaggio alla città, al suo Golfo, ma anche il ricordo di un passato di emigrazione e il sogno dell’America o delle tante navi da crociera protagoniste in molte canzoni napoletane.

Nella scelta di uno sfondo “tridimensionale” c’è anche il desiderio di creare un’atmosfera più poetica rispetto a quella degli schermi al led che popolano la maggior parte degli studi televisivi

oggi. Il mare è composto da rulli in movimento: un omaggio al teatro che sin dal 700 ha usato trovate sceniche come questa per dare la sensazione del movimento.

Sotto la “cattedra”, un acquario incorporato, che ricorda altri studi tv ma con acquario finto in cui si aggira uno squalo che gli attrezzisti hanno ribattezzato “Pasqualo”. Sopra la cattedra: il registro di Andrea Delogu, il Simpaticol (uno “sciroppo” che fa diventare simpatici), e un piatto di spaghetti, omaggio a Totò e al suo Miseria e Nobiltà). Sulle pareti: le immagini dei grandi interpreti della canzone umoristica napoletana e dello stesso principe De Curtis. Al fianco del palco una nicchia in foglia d’oro ospita una statua di San Gennaro circondata da ex voto, realizzata da un artigiano napoletano.

Nella parte che ospita l’Orchestra Italiana, la parete è invece ricoperta dalle luminarie delle feste popolari, per ricordare un’atmosfera di festa di piazza.

