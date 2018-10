Guess My Age, ecco la grande novità per l'APP ufficiale

Grande novità per l’APP ufficiale e gratuita di Guess My Age – il programma condotto con successo da Enrico Papi in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 su TV8 (tasto 8 del telecomando) – disponibile sugli stores iOS e Android.

Da oggi, infatti, sarà possibile giocare da smartphone anche in simulcast con la puntata: il meccanismo del gioco è identico. Dopo aver dato una prima età allo sconosciuto, viene svelato l’indizio in diretta e il giocatore dell’app avrà solo 15 secondi per confermare o correggere la sua scelta, prima che venga rivelato in studio. Una dose di adrenalina in più per vivere più da vicino le emozioni del programma, con lo scopo di accumulare punti e arrivare in vetta alla classifica virtuale.

Il meccanismo del gioco è molto semplice: bisognerà indovinare l’età di 7 sconosciuti, nel minor tempo a disposizione e con l’aiuto di qualche indizio. Per farlo basterà solo girare la rotella per avvicinarsi quanto più possibile all'età degli ignoti. Più i giocatori saranno veloci e precisi nell'indovinare l’età, più alto sarà il punteggio che gli utenti dovranno cercare di tenersi ben stretto. Nella settima e ultima manche l’utente avrà a disposizione solo il primo indizio e dovrà confermare l’età entro 15 secondi. Per conoscere il punteggio accumulato e scoprire in che posizione della classifica si è posizionati, si dovrà attendere lo svelamento dell’età durante la puntata.

La penalità per ogni errore sarà crescente dal primo all’ultimo turno del gioco e aumenterà con il trascorrere dei secondi durante il countdown. L’ultima fase, quella che non fa mai sconti a nessuno, sarà quella decisiva e in caso di errore il punteggio si dimezzerà inesorabilmente.

Come nel programma TV, gli indizi a disposizione per indovinare l’età saranno: la Canzone, titolo e autore di un brano musicale uscito lo stesso anno in cui è nato lo sconosciuto; il Vip, la foto di un personaggio famoso che ha la sua stessa età; il Ricordo, un aneddoto dello sconosciuto riconducibile al suo anno di nascita; la Cronaca, un fatto di cronaca accaduto nel suo stesso anno di nascita; loSpettacolo, un evento del mondo dell’intrattenimento accaduto in quella stessa data; e lo Zoom, la possibilità di scrutare lo sconosciuto più da vicino.

E’ possibile giocare in simulcast solo durante la messa in onda della puntata: gli utenti dell’APP riceveranno una serie di notifiche per essere guidati nello svolgimento delle sette manches. Il gioco in simulcast ha una classifica giornaliera a parte, mentre il gioco on demand conserva la classifica generale.

Da questa edizione sono attivi i social ufficiali verticali del programma su Facebook, Twitter e Instagram: @guessmyageit