Guess my Age vip torna dal primo gennaio. Ecco i super concorrenti

L’access prime time di TV8 capitanato con successo da Enrico Papi è confermato anche per il 2019. Da martedì 1° gennaio 2019 alle ore 20.30 al via le nuove puntate in prima tv assoluta di Guess my Age – Indovina l’età.

Il programma ha una sola regola: indovinare l’età di 7 sconosciuti. E, nelle prime 9 puntate, si conferma la formula inserita in questa nuova stagione: il concorrente in gara, infatti, sarà affiancato da un partner celebre che, insieme a lui, difenderà il montepremi iniziale di 100 mila euro e cercherà di indovinare l’anno di nascita di 7 persone mai viste prima. Tra le guest star personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo e non solo. Da Mara Maionchi ad Alda D’Eusanio, da Anna Billò a Federica Masolin. E ancora Giulia De Lellis, Marco Carta, Alessio Viola, Enrica Bonaccorti e Frank Matano.

Il programma – onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 – prevede che i concorrenti abbiamo a disposizione 6 indizi nelle prime 6 manche. La Canzone, un brano musicale uscito lo stesso anno di nascita dello sconosciuto; il Vip, la foto di un personaggio famoso che ha la sua stessa età; il Ricordo, il racconto di una aneddoto della sua vita; la Cronaca, un fatto di attualità che ha segnato il suo anno di nascita; lo Spettacolo, un evento del mondo dell’intrattenimento accaduto in quella stessa data; e lo Zoom, la possibilità di scrutare lo sconosciuto più da vicino. Ogni anno di differenza tra la risposta data dai concorrenti e la reale età dello sconosciuto fa assottigliare irrimediabilmente il premio in palio.

In più non mancherà un bonus di 500 euro, che la coppia di concorrenti in gara potrà aggiudicarsi nelle prime 6 manche, ma solo e soltanto se indovina l’età esatta dello sconosciuto.

Dopo aver provato a indovinare l’età dei primi 6 sconosciuti, la coppia di concorrenti si gioca il tutto per tutto nella sfida finale. Questa volta, per indovinare l’età esatta del settimo sconosciuto – il più enigmatico e misterioso – i concorrenti possono contare su 4 tentativi e altrettanti indizi: ad ogni errore il montepremi preservato fino a quel momento si dimezza inesorabilmente.

Guess my Age – Indovina l’età è un format Vivendi, prodotto da Magnolia per TV8, in onda anche in Francia, Germania, Austria, Slovacchia e Ungheria. Scritto da Paolo Cucco, Marco Elia e Pietro Gorini, regia di Alessio Pollacci, scenografie di Stefania Conti, direzione della fotografia di Franco Fratus.