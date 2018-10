Halliday,il disco postumo è da record: 780 mila copie vendute in una settimana

Disco di diamante in tre giorni. 'Mon Pays c'est l'amour', l'album postumo della star francese del rock, Johnny Halliday, uscito venerdì scorso, ha già venduto 780 mila copie (tra cd e vinili) in una settimana, un risultato storico per la Francia. E' quanto ha annunciato questa settimana Warner Music France.

Un record che ha battuto il precedente detenuto dallo stesso Johnny Hallyday nel 2002 e che in vista del periodo pre-natalizio, tradizionalmente il più profittevole dell'anno per il settore, e che è destinato a crescere ancora. In vista di questo salto in avanti, My country is love, il 51esimo album del cantante morto lo scorso dicembre all'età di 74 anni potrebbe diventare il più grande successo commerciale di Halliday. Intervistata da RTL, la moglie del cantante scomparso nel dicembre 2017, Laeticia Halliday, ha dichiarato che "continuerà a far vivere l'arte di Johnny".