Hikikomori, il primo documentario arriva su Rai 3

Giovedì 26 settembre alle 23.50 su Rai3

Showlab porta per la prima volta sulla tv italiana

il fenomeno “Hikikomori”

con il documentario “Afraid of Failing”

Giovedì 26 settembre alle ore 23.50 su Rai3, all’interno del programma Doc 3, andrà in onda “Afraid of Failing” il primo documentario italiano interamente dedicato al fenomeno dell’hikikomori, la pratica del ritiro sociale sempre più frequente anche tra gli adolescenti italiani.

Il documentario, diretto da Davide Tosco e scritto insieme a Fabio Mancini, è prodotto da Showlab che già in passato si è distinta nel settore doc con reportage di successo come ad esempio Il mio nemico firmato dall’ex iena Luigi Pelazza.

Afraid of Failing indaga nelle dimensioni umane raccogliendo - grazie alla collaborazione delle associazioni Hikikomori Italia, Minotauro e l'Ospedale Regina Margherita di Torino - i diari di un gruppo di giovani hikikomori italiani.

Sono loro in prima persona a raccontare la condizione del ritiro sociale: “chiamarsi fuori” dalla vita sociale per scelta, come vittime volontarie di un vissuto che è fonte di disagio per loro e per gli stessi genitori.

Il documentario si articola come un racconto corale alterna le singole storie personali con il parere di esperti (neuropsichiatri, sociologi, psicologi) e le esperienze dei genitori che vivono questa realtà quotidianamente cercando, spesso senza un supporto adeguato, di arginare una condizione che non sono in grado di comprendere.

Tra i protagonisti anche il cantautore Federico Artemi, in arte Artemix, 21 anni, che per due anni ha vissuto questa condizione in prima persona ma ora ha scelto di usare la musica per superare la sua avversità al mondo esterno.

Afraid of Failing avrà anche un percorso crossmediale: da lunedì 30 settembre a giovedì 4 ottobre alle 19.50 infatti, nel corso della trasmissione Tre Soldi su Radio Rai 3, andranno in onda quattro puntate di approfondimento sul tema intitolate Mi chiamo fuori.

Inoltre, durante le programmazioni, verranno caricati sulle piattaforme social Rai altri contenuti originali, per comprendere e descrivere uno delle realtà più complesse e radicate del nostro tempo.