House of Cards morto Reg E. Cathey. Lutto per Freddy Hayes

House of Card in lutto: è morto Reg E. Cathey. Il 59enne attore americano Freddy Hayes. Nelle serie interpretava inizialmente il proprietario del Freddy’s BBQ Joint, posto in cui va spesso a mangiare il politico Frank Underwood, interpretato da Kevin Spacey. Ad un certo punto perse il locale, ma Underwood lo chiamò con sé alla Casa Bianca, sino alla clamorosa rottura tra i due.

House of Cards morto Reg E. Cathey. Vinse un Emmy nel 2015. La sua carriera

Per la sua interpretazione in House of Cards, Reg E. Cathey vinse un Emmy nel 2015. Il grande pubblico lo ricorda anche nella serie tv The Wire (fu Norman Wilson nella quarta e quinta stagione), oltre che in Oz, Law & Order: Unità speciale e Banshee. Al cinema recitò in diversi film, tra cui Nato il quattro luglio di Oliver Stone, Seven di David Fincher, Quick Change, e The Mask - da zero a mito. Reg E. Cathey era nato in Alabama ed era famoso per la sua voce particolarmente profonda e riconoscibile.