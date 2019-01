I migranti inguaiano Baglioni, la Direttrice di Rai1: "Mai più Sanremo"

Claudio Baglioni si è giocato il Festival di Sanremo? Mentre si appresta a condurlo per la seconda volta, dalla direttrice di Rai1 Teresa De Santis arriva per lui il veto assoluto sulla kermesse del 2020. "Finché ci sarò io, Baglioni non andrà mai più all'Ariston", avrebbe tuonato perentoriamente la De Santis contro il cantante.

Il casus belli? Il discorso pro migranti snocciolato alla conferenza stampa con il quale il direttore artistico ha criticato la linea tetragona di Matteo Salvini e la chiusura dei porti nel caso delle due navi Sea Watch e Sea Eye, lamentando la mancata accoglienza ai migranti.

La direttrice De Santis non avrebbe per nulla apprezzato la presa di posizione di Claudio Baglioni, reo di aver utilizzato lo spazio dedicato al Festival di Sanremo per fare un discorso politico non richiesto e inopportuno, e pertanto sarebbe pronta a negargli il ritorno sul palco dell'Ariston il prossimo anno.

E questo a prescindere dagli ascolti che otterranno le serate previste, ascolti che, nel 2018, videro Claudio Baglioni sbancare l'Auditel. E c'è di più: a quanto pare, il discorso pro migranti sarebbe stato a tutti gli effetti la goccia che ha fatto traboccare il vaso, in quanto - a detta di fonti vicine alla direttrice di Rai1 - pare che, nel caso in cui fosse spettato a lei decidere a chi affidare la conduzione quest'anno, non avrebbe mai assegnato l'incarico a Baglioni, che la de Santis - detto in parole povere - si è ritrovata sul groppone per via di decisioni prese dalla gestione precedente...

Come finirà la datriba? Qualunque sarà l'esito, il Festival Di Sanremo 2019 non avrebbe potuto trovare pubblicità migliore di una faida tra la direttrice di Rai1 e il direttore artistico della kermesse...