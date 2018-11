I Soldati d'Italia espatriati per il bene del Paese. Rai, ecco 6 documentari

"Buona parte della buona reputazione di cui gode l'Italia al di fuori dei propri confini è dovuta all’impegno dei suoi militari in missioni internazionali. É un lavoro imponente di uomini, mezzi e geografie collegate istituzionalmente alle nostre Ambasciate", afferma Marco Giudici, direttore di Rai Italia, che a partire dal 3 novembre trasmette una serie di 6 documentari da 40/50 minuti ciascuno per raccontare le missioni dei soldati italiani in Kosovo, Libano, Afghanistan, Iraq, Kuwait e Gibuti.

L'autore e regista della serie é Andrea Salvadore, che cosí descrive il progetto: "Le missioni internazionali dei nostri circa 6.000 soldati italiani sono in aree fondamentali per la tenuta della stabilità nel mondo. Questi soldati sono la nostra carta d’identità nel mondo: nel Mediterraneo, in Africa, nei Balcani, in Medio Oriente, in Asia, nelle missioni di terra, navali e aeree.

"Soldati d'Italia" rappresenta anche lo specchio di quello che siamo. Purtroppo ci ricordiamo di loro, quasi solo in occasione degli auguri di Natale e in caso di incidenti.

Dalla fine della seconda guerra mondiale l’Italia ha partecipato ad oltre 110 missioni militari all’estero. Ma chi sono questi italiani che, fuori dai nostri confini, proteggono i nostri confini, partecipando a missioni con Forze Armate alleate? Sono i cervelli espatriati che vivono su quella sottile linea che divide la giovinezza dall’età adulta, in luoghi sospesi che segneranno per sempre la loro vita. Sono per definizione truppe scelte: perché scelgono di farne parte volontariamente e perché scelgono una vita che consente a noi di vivire la nostra più tranquillamente".

É stato un viaggio lungo oltre un semestre per l'autore e regista Andrea Salvatore, laureato in filosofia a Milano e da oltre 10 anni residente negli Stati Uniti. Salvatore é autore e regista di programmi per Rai, La7, Mediaset, e negli ultimi tre anni ha girato il mondo (Asia, Africa, America latina) per TV2000, realizzando oltre 10 documentari di prima serata.