Andrea Iannone va a Venezia con Giulia De Lellis, ma mette like a Belen

Andrea Iannone a Venezia con Giulia De Lellis: un suo gesto non è passato inosservato

Andrea Iannone e Giulia De Lellis appaiono sempre insieme e ultra innamorati. Sono approdati a Venezia, al Festival del Cinema, dove non sono mancati baci davanti ai riflettori.

Tuttavia, il motociclista ha commesso una grossa gaffe, che potrebbe costargli un bel rimprovero. Ha messo il like ad un commento che riguarda la sua ex, Belen Rodriguez.

Andrea Iannone, like a Belen Rodriguez: come la prenderà Giulia De Lellis?

Il like messo da Iannone non è ad una foto di Belen Rodriguez, ma ad una frase che riguarda la bellissima showgirl argentina, scritta in commento ad una foto che ritrae Andrea e Giulia. “Mi dispiace ma Belen è Belen” ha scritto un utente. Proprio su questa frase Iannone ha messo un like. Il commento è sparito dai social, ma la gaffe ha fatto in tempo a fare il giro del web.