Iginio Massari The Sweetman Celebrities arrivano Pupo e Diego Passoni

Pupo e Diego Passoni sono le guest star del nuovo doppio episodio di Iginio Massari The Sweetman Celebrities – il format prodotto da Level 33 e AB Normal – in onda sabato 28 aprile alle ore 19.10 su Sky Uno HD.

Ogni settimana, il re della pasticceria italiana ed internazionale – affiancato dalla figlia Debora, tecnologa alimentare ed esperta di pasticceria – ospita nel suo laboratorio un personaggio famoso che gli chiede di riprodurre il suo dolce preferito. L’artista toscano – con all’attivo più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e una lunga carriera di successo che dura da oltre 40 anni – sceglie il suo dolce dei ricordi: la Torta di mele. Mentre, Diego Passoni – noto speaker radiofonico che da 13 anni affianca La Pina nella conduzione di Pinocchio, oltre che ballerino e volto tv – arriva nella cucina di Massari per assaggiare il suo dessert del cuore: lo Zuppone al caffè.

Nel corso della puntata, l’ospite racconta i ricordi e le emozioni che lo legano a questo dolce. Nella preparazione del dolce - condita da chiacchiere e aneddoti – la celebrity potrà aiutare il Maestro mettendo le mani in pasta, ambendo così a diventare un vero e proprio assistente pasticciere. Il Maestro Massari e Debora, inoltre, si rivolgeranno anche al pubblico a casa: da una parte il Maestro regala delle mini lezioni di pasticceria, dall’altra Debora aggiunge delle note tecniche su ingredienti e passaggi della preparazione del dolce di puntata.

Alla fine della preparazione tutti e tre degusteranno il dolce e, tra un assaggio ed un commento, verrà scherzosamente assegnato all’ospite l’ormai famoso cappello da chef, che premierà la sua abilità di assistente pasticciere: se il vip si dimostrerà all'altezza delle aspettative il cappello sarà grande, se avrà dei margini di miglioramento il formato sarà medio, mentre se non si sarà impegnato abbastanza si dovrà accontentare del cappello più piccolo. Prima di andare via, inoltre, l’ospite avrà la possibilità di portare a casa il dolce preparato per lui dal re dei pasticcieri.

I 10 appuntamenti con Iginio Massari The Sweetman Celebrities– registrati all’interno di MN LAB – andranno in onda, con un doppio episodio, ogni sabato alle 19.10 su Sky Uno HD. Tutte le puntate saranno disponibili anche su Sky On Demand, per gli abbonati Sky con decoder connesso a Internet.

Il Maestro Massari non si ferma mai e non è impegnato solo in tv. Dopo aver fondato la storica Pasticceria Veneto a Brescia, a marzo ha aperto la sua prima pasticceria nel cuore di Milano, in un’esclusiva location in Via Marconi, angolo Piazza Diaz. E ancora, è anche in libreria con l’omonimo libro Iginio Massari The Sweetman pubblicato per Mondadori Electa. Una raccolta di ricette spiegate dal Maestro, accompagnate dai suoi consigli e trucchi che permetteranno anche ai meno esperti di cimentarsi con alcune delle più importanti preparazioni di base della pasticceria e con i migliori dolci della tradizione italiana.

Iginio Massari The Sweetman – ideato e prodotto da Level33 e AB Normal – vede il coinvolgimento di: Bravo Spa, Broggi 1918, Cesarin Spa, Febal Casa, Irinox Spa, Molino Dallagiovanna, Hausbrandt Trieste 1892 Spa, Le Naturelle, Perugina, Acqua Valverde e Villeroy&Boch.