Iginio Massari The Sweetman, nuove puntate in prima tv su Sky Uno

Il re indiscusso della pasticceria italiana ed internazionale è pronto a tornare in tv. Dal 12 novembre all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11, è il protagonista delle nuove puntate di Iginio Massari The Sweetman.

Il format – pillole quotidiane della durata di 5 minuti prodotte da Level 33 e AB Normal – coinvolge aspiranti pasticceri non professionisti che vogliono dimostrare il loro talento al Maestro Iginio Massari. Si inizia con l’ammirare il dolce proposto dal concorrente ma preparato da Massari: una sua personale interpretazione, una vera e propria opera d’arte da vedere e da gustare. Poi è la volta del pastry chef “in erba” che prepara la sua versione dello stesso dolce sotto lo sguardo attento del Maestro che non manca di aiutarlo con preziosi suggerimenti. Ed infine arriva il momento dell’assaggio e del suo temuto giudizio per valutare – con il giusto mix di ironia e severità – il livello di bravura del protagonista di puntata: ad ognuno il cappello da chef più adatto. L’aspirante pasticcere che si dimostra all'altezza delle aspettative del Maestro si porta a casa il cappello grande. Chi deve affinare la tecnica e che ha margini di miglioramento ottiene il formato medio, mentre chi dà prova di essere più un pasticcione che un pasticcere si deve accontentare del cappello piccolo. Spazio anche ai consigli del Maestro Massari per il pubblico a casa: note tecniche, ma anche di colore, su ingredienti e passaggi della preparazione del dolce di puntata.

Le nuove 30 puntate di Iginio Massari The Sweetman – registrate all’interno di MN LAB – vanno in onda dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno, a partire dal 12 novembre.

Il meglio della settimana è poi raccolto in uno speciale – in onda il sabato - disponibile su Sky On Demand, per gli abbonati Sky con decoder connesso a Internet.