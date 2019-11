Il biondo de I Cugini di campagna si scaglia contro i suoi ex compagni

VIDEO

«L’unico a cantare nel gruppo ero io»: il biondo de I cugini di Campagna, Nick Luciani, le canta di santa ragione ai suoi ex colleghi. Dopo essere uscito dal gruppo, di cui ha fatto parte per 21 anni. Poi ha fatto altri lavori per sbarcare il lunario: dal muratore al piastrellista, passando per l'imbianchino. Lo ha sempre raccontato con orgoglio perché Luciani è sicuramente un grande professionista. Nick, in passato, aveva accusato Ivano Michetti (uno dei componenti del gruppo) di aver bloccato le sue ospitate in tv. Sarebbero nati forti attriti che hanno fatto scoppiare il gruppo.

E’ un vero fiume in piena Luciani durante una diretta Instagram con il suo amico Biagio D’Anelli, che lo difende senza peli sulla lingua. «Ho dimostrato di aver sostituito quella voce iniziale, sono stato tanti anni nel gruppo e voglio riscattarmi», racconta Nick. Che poi sgancia la bomba: «Non voglio attaccare nessuno, ma la mia voce ha dato molto. Ho sempre cantato io e sentirsi dire che sono un sosia (uno che imita) non è una bella cosa…». Cosa accadrà adesso? La corda sembra essersi spezzata. Nick, addirittura, quando D’Anelli dice: «Più che cugini di Campagna sembrerebbero serpi di campagna». Lui sorride. Quasi annuendo. La risposta dei Michetti potrebbe arrivare a breve, dopo le dichiarazioni fortissime di lunedì sera al Live non è la d’Urso.