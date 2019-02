Il cult Agenzia Matrimoniale ha 30 anni e Marta Flavi è più radiosa che mai

Agenzia Matrimoniale compie trent'anni. Era l'11 gennaio 1989 quando il pomeriggio di Canale 5 s'illuminò del sorriso radioso di Marta Flavi, conduttrice del programma che, per ben sei edizioni, spopolò sull'Ammiraglia Mediaset, seguitissimo, amatissimo, imitatissimo.

Accompagnata dal pianoforte del maestro Alessandro Alessandro, la celestiale Marta Flavi, soave padrona di casa, biondo e pronubo angelo, univa cuori solitari e favoriva storie d'amore e matrimoni, dispensando benevolenza in un punto di spazio e in un attimo di tempo fatati nei quali regnavano armonia, garbo e bon ton. Elementi di cui vi sarebbe tanto bisogno oggi, e non solo sul piccolo schermo.

Terminata l'esperienza di Agenzia Matrimoniale, autentico programma cult degli anni '80-'90, Marta Flavi è poi passata alla Rai, continuando a illuminare gli schermi televisivi e a impreziosire i programmi nei quali appare con tutta la sua immutata dolcezza. Mai sopra le righe, sempre impeccabile, la Flavi incarna il personaggio televisivo ideale, quello costantemente al servizio degli spettatori e rispettoso del pubblico e dei colleghi. Protagonista qualche tempo fa di una bella intervista a cuore aperto nel programma di Caterina Balivo, Detto Fatto, Marta ha raccontato di essere felicemente innamorata di un uomo che la fa sentire perennemente "fidanzata". Tralasciando per innata modestia di rivelare che, ai tempi di Agenzia Matrimoniale, molte donne si spacciavano per single sconsolate soltanto per incontrarla da vicino e scoprire i segreti di tanta bellezza e gli uomini millantavano spesso di voler cercare l'anima gemella soltanto per poter conoscere"la Flavi" e corteggiarla...

Ospite fissa a UnoMattina in Famiglia, gioiellino campione di ascolti di Rai1 in onda nei weekend condotto da Ingrid Muccitelli e Luca Rosini, eterea ed eternamente incantevole, Marta continua a librarsi sulle ali della bellezza che alberga in lei, rendendo la Tv, e il mondo, un posto migliore.