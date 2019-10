Il dramma di Maria Teresa Ruta: “Con i figli ho fatto tanti errori. La tv mi ha dimenticata”

Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda (attrice) insieme in tv. Si raccontano senza filtri a Storie italiane, ma la giornalista – per anni in Rai – svela il suo dramma per la prima volta. "Ho dedicato la mia vita al lavoro, ma la tv mi ha dimenticato", dice la Ruta che parla anche del rapporto con i suoi figli. “Prima c’erano contrasti con Guenda, Adesso siamo legatissime. Oggi riesco a vedere con occhi diversi l’entusiasmo del mestiere dei miei genitori”, racconta la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria a Storie italiane. “Da bambina volevo che i miei genitori facessero delle rinunce per me", continua Guenda.

“Gianamedeo invece, l’altro mio figlio di 26 anni, si è chiuso nel suo mondo: studia, studia e studia. E’ lontanissimo da me. Mi chiama madre e non mamma”, svela la Ruta. Che dice: “Ero presente quando c’era la festa di Natale o un saggio di danza. Ho fatto tanti errori con i figli. Dovevo essere più presente”, continua la giornalista nel suo racconto su Rai1. “Prima di venire qui in tv, prima di prendere il treno, ho preparato il pranzo a Gianamedeo. Gli ho cucinato i ravioli e mi sembra anche questa una prova d’amore”, dice la Ruta commossa in tv. “Ho dato troppo al mio lavoro. Ho avuto soddisfazioni immense, ma ho dato i migliori anni della mia vita. Però penso di essere stata dimenticata: conducevo UnoMattina. In questo periodo mi sento una ruota di scorta, ma va bene così. Sono soddisfatta e non chiedo nulla. Sapete il motivo? Perché voglio dare spazio ai giovani”.