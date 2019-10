Il “Gran varietà” rivive su Rai1. Costanzo con Lisa Marzoli da dicembre

Rai1 riaccende la storia della tv rispolverando il gran varietà televisivo. E scalda i motori per un nuovo programma che partirà a dicembre. Secondo le nostre indiscrezioni, la Rete ammiraglia Rai diretta da Teresa De Santis ha fissato per il 23 dicembre in seconda serata la prima puntata di “Gran Varietà”. Al timone il grande Maurizio Costanzo affiancato da Lisa Marzoli (ex volto del Tg2) che al momento conduce “Il caffè di Rai1”, dopo un’estate trascorsa a “La vita in diretta”.

Il nuovo programma si occuperà del varietà italiano grazie al prezioso contributo delle teche Rai, un vero patrimonio per l’Italia. Si tratta, insomma, di un viaggio televisivo all’interno di un teatro che – da rumors – sarà riprodotto negli studi di via Teulada. Pare che siano già iniziate le riunioni tra Costanzo, gli altri autori del programma e la Marzoli. Che sarebbe rimasta a bocca aperta per il prezioso materiale a disposizione ad ogni puntata. Costanzo e la Marzoli, tra l’altro, hanno già lavorato insieme a “S’è fatta notte”: è stato proprio il padre del talk tv a notarla in video quando conduceva “Cronache animali”. Da quel momento l’ha voluta nella sua squadra. Il resto è storia di questi giorni.