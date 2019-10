Il modello Chando Erik Luna choc: “Ho pensato di farla finita....”

Il video che vi mostriamo lo ha registrato il modello Chando Erik Luna, che negli ultimi tempi ha rivelato di aver passato momenti difficili. Tutto, secondo quello che Chando rivela, sarebbe nato dopo un finto scoop che l’avrebbe travolto nel vortice del gossip subito dopo la fine della storia con Grecia Colmenares. Il modello, che vive a Zurigo e spesso lavora in Italia, aveva ammesso di aver sbagliato accettando di prestarsi ad un presunto finto scoop al fianco di una persona che lui stesso non cita nel video inviato in esclusiva ad Affaritaliani.it Dal racconto sembra che la sua vita sia cambiata dopo la pubblicazione delle foto sui giornali, che lo immortalavano mentre baciava la persona in questione in Puglia (lei in tv ha continuato ad affermare la veridicità della loro love story).

Però dopo alcuni mesi dalla pubblicazione di quelle foto - che hanno messo in moto la macchina del gossip sui siti e sui giornali, Chando si è tirato indietro ammettendo clamorosamente di aver sbagliato accettando a tavolino un finto scoop per promuoversi sui media. Poi ha fatto “mea culpa” vuotando il sacco. “Ho pensato perfino di farla finita. Il gossip mi ha travolto”, tuona il modello in questa testimonianza choc. Che ha tutto il sapore di un vero e proprio appello a non prestarsi a finti scoop per apparire sui giornali. Chando, che aveva già rotto il silenzio in tv nel seguitissimo Pomeriggio5 di Barbara d’Urso, adesso aggiunge altri particolari alla vicenda.