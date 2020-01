IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA,successo per la tappa romana al Teatro Don Bosco

Oltre mille giovani accorsi al Cinema Teatro Don Bosco di Roma, una folla entusiasta tra alunni ed insegnanti per la prima tappa romana di “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Gli studenti di 17 scuole romane, medie e superiori, hanno assistito con grande interesse all’opera multimediale, parte integrante del progetto didattico contro il bullismo e il cyberbullismo realizzato da Bewow Edu. L’idea innovativa di Marco Carlucci, il regista, è quella di mescolare sapientemente più ingredienti studiati ad arte per catturare l’attenzione dei presenti su una problematica attuale, supportandoli inoltre nell’apprendimento di una lingua straniera. Il tema delicato del bullying è affrontato con un approccio narrativo moderno e totalmente in spagnolo, attraverso l’utilizzo di totem led, videomapping, app interattive, flashmob, installazioni multimediali e divertenti sondaggi in tempo reale. A coinvolgere gli studenti in un’ora e mezza di spettacolo è il Prof. Jago, l’attore italo argentino Vincent Calogero, che interagisce con loro mentre sugli schermi scorrono sei storie ispirate a fatti realmente accaduti. Si racconta di Andrea il ragazzo dai pantaloni rosa, di Costanza e il suo sogno da youtuber, di Nicole la principessa delle parole, di Ettore il tipo alla moda, di Toby il ballerino con le ‘ciambelle’ e del fischietto rosa di Simona. Questo nuovo progetto multimediale è già un successo grazie alla partecipazione di migliaia di studenti in tutta Italia.

Una occasione unica per far riflettere consapevolmente giovani ed adulti e la testimonianza che la tecnologia, se usata consapevolmente, può veicolare valori sani e virtuosi come la cooperazione, la fiducia in sé e la caparbietà nel perseguire i propri sogni.





“Questo è il primo passo verso una nuova didattica che tiene conto dei cambiamenti della comunicazione e degli strumenti tecnologici usati dai giovani – afferma il regista Marco Carlucci - Non vediamo l’ora di sperimentare nuove metodologie interattive che ci permetteranno di rendere i ragazzi protagonisti attivi dei prossimi progetti multimediali e poter affrontare tematiche importanti in tutte le lingue del mondo!”

A conclusione dell’evento gran finale con l’esibizione del rapper Subze, autore della canzone “Stop bullying”, anche inno musicale del progetto didattico.

Lo spettacolo prosegue il suo tour in tutta Italia.

APPROFONDIMENTI SULLE STORIE:





Andrea - il ragazzo dai pantaloni rosa Andrea (15 anni) è il protagonista, un ragazzo stravagante che passa il suo tempo a navigare su internet. E' amato dalle ragazze e per questo i compagni, invidiosi, lo umiliano per via dei suoi pantaloni rosa arrivando a picchiarlo e a mortificarlo. Lui risponde loro sempre con coraggio e ironia. Un giorno durante la sua navigazione si imbatte in alcune storie di coetanei che come lui hanno vissuto una situazione di difficoltà e di bullismo. Le storie, attraverso Luca prendono forma scenica come per magia in una alternanza di atmosfere suggestive e surreali, accompagnate da una colonna sonora emozionante e dalla recitazione incredibile dei vari attori protagonisti delle vicende. Da loro impareremo a superare i momenti difficili, andando oltre i nostri limiti, orientandoci verso i nostri sogni e le nostre aspirazioni e raggiungendo grandi vittorie.

Ettore - un tipo alla moda Ettore (15 anni) è un ragazzo di periferia, preso in giro dai compagni perché non ha soldi per i vestiti firmati. Il colmo arriva quando la madre gli compra delle scarpe firmate e i suoi compagni lo prendono in giro perché sono false.

Costanza - il sogno della youtuber Costanza (17 anni), disabile, vuole fare la youtuber. Dei suoi compagni la spingono a fare dei video, dicendole che è brava. Lo scopo reale è prenderla in giro su dei gruppi ma lei non si darà per vinta e riuscirà a far esporre i bulli sulla gogna online.

Simona - fischietto rosa Simona (17 anni) è arbitro di calcio della categoria allievi. E' una ragazza forte, che si abitua presto alle ingiurie e le minacce del pubblico. Ma una domenica subisce un'autentica caccia all'uomo durante una partita, vivendo un'esperienza spaventosa che la convincerà a lasciare la sua passione.

Nicole - la principessa delle parole Nicole (15 anni) è bellissima, oltre a essere una piccola sognatrice e scrittrice, ma viene presa in giro proprio per il suo tentare di mostrare la bellezza che ha dentro tramite quella che sente la sua arte. Diventa bersaglio di messaggi violenti che arrivano tramite un'applicazione che serve appunto a scrivere alle persone in forma anonima. Un giorno le compagne di classe, invidiose del suo aspetto fisico, la fanno violentare dai compagni. Non è chiaro se si sia suicidata o no, la sua storia termina con le più belle frasi che ha scritto, emozionali e commoventi.

Toby - ballerino con le ciambelle Toby (16 anni), preso in giro perché sovrappeso, timido ed insicuro ma ha un talento nascosto. Lui è un vero fenomeno della Breakdance. Questo suo talento lo aiuterà a ribellarsi ai suoi giovani detrattori e tutti quelli che non credevano in lui.

ENTI PROPONENTI

BEWOW GROUP EDU (Comunicazione Didattica) è il ramo educational di Bewow group, agenzia new media sita all’interno degli studi di Cinecittà a Roma, specializzato nella realizzazione di progetti sociali, culturali e didattici finalizzati all’apprendimento della lingua della cultura straniera negli istituti secondari utilizzando una comunicazione didattica innovativa per integrare il lavoro dei docenti.

BEWOW GROUP É una multiservice creativa specializzata in strategie di comunicazione innovative con sede principale a Roma, presso Cinecittà Studios. All'utilizzo delle più moderne tecnologie e linguaggi digitali, Bewow aggiunge la propria esperienza nel raccontare emozioni e lasciare la traccia indelebile di una storia, la Vostra.

PRIMAFILM INTERNATIONAL (Produzione esecutiva New Media) Si può definire un “distretto artistico” ad alto contenuto di creatività e di tecnologia per i settori del cinema, della televisione, della comunicazione e dell’educazione. Una “bottega tecnologica” per generare nuove idee, nuovi business, attraverso progetti che possano contemporaneamente intrattenere e informare. PRIMAFILM, la cui direzione artistica affidata al filmmaker Marco Carlucci, vanta un’esperienza decennale nel campo della produzione. post-produzione e distribuzione indipendente grazie anche alle numerose collaborazioni professionali e alla realizzazione diretta di film, documentari, videoclip, video-live, spot pubblicitari, progetti istituzionali e didattico- sociali. PRIMAFILM mette a disposizione la propria esperienza per la collaborazione con società nazionali e internazionali, offrendo assistenza globale per la produzione di film, documentari, music video, spot pubblicitari.

MARCO CARLUCCI (Direttore Artistico) Regista, produttore e fondatore di Primafilm, distretto creativo di produzione e distribuzione con l'obiettivo di creare e gestire interamente progetti audio-visivi indipendenti. Al suo attivo numerosi film, documentari, spot pubblicitari e music video spesso connotati da forti contenuti didattico/sociali. Oltre a numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, è stato il primo regista italiano a realizzare un film digitale convertito in pellicola 35mm ("Il punto rosso") e a produrre uno dei primi film doc crossmediali utilizzando filmati di smartphone e tablet, entrando nel guinness dei primati come film dai titoli di coda più lunghi del mondo (Filthy to the core). È stato ideatore e tutor tecnico per importanti progetti didattico-formativi realizzati per Regione Lazio, Regione Emilia-Romagna, Regione Calabria, Comune di Roma, Netform, Cinecittà Entertainment, ACT Act Multi Media, NUCT Nuova Univertità Cinema e Tv, IFOA. Attualmente è impegnato anche come direttore artistico nei progetti di comunicazione di Bewow Group e campagne pubblicitarie internazionali.