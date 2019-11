Il ritorno della canzone di protesta. Inchiesta. L'intervista a Umberto Napolitano

Ha voluto girare il video della sua canzone al mercato storico dei pensionati milanesi in viale Papiniano: tra gli spigolatori che frugano tra le cassette di verdura e frutta scartate dalle bancarelle. Per tirare la fine del mese, colpa di una pensione da fame. Tra le bancarelle, Umberto Napolitano, ex big di Sanremo, 20 milioni di dischi venduti, canta dal vivo “ il ritorno vien dal mare”, la sua nuova canzone sull’immigrazione. Una bomba anticonformista.

“Torno sulle scene perché in Italia c’è fame di cantautori e di verità. Perché l’Italia si svuota: qua i giovani vanno avanti solo con le raccomandazioni, e allora i più bravi vanno all’estero. E gli anziani con le loro pensioni di fame ? Loro emigrano in Tunisia, dove la vita costa la metà. E l’Italia così si svuota, mentre arrivano i gommoni a Lampedusa”

E si racconta tra le arance scartate e la verdura marcita del mercato: eccolo, nel ’66 cantava in TV “ mille chitarre contro la guerra” .

“Il mio produttore era Nanni Ricordi, un patron dell’Arci e del Pci. Allora molti artisti stavano al Giambellino, eravamo una tribù, io, Battisti, Ricky Gianco, Herbert Pagani….. Era il ’65. Con la mia canzone “Chitarre contro la guerra” vinsi il premio della critica europea. al festival delle Rose a Roma . Lì c’era Morandi , Al Bano, i Pooh, Dalla. Vinsi io, E io diventai una icona della sinistra. Ma io mi rifiutai di fare il lacchè. C’era la chiamata di tutti i cantautori, e io dissi di no. Un cantautore deve essere libero nella sua critica, lontano dai partiti: così scrissi un pezzo insieme a Herbert Pagani, Gioventù, che subito riscosse successo. Nanni Ricordi , mio produttore, rescisse per punirmi il contratto.. Per lui dovevo continuare a cantare intruppato con gli altri cantautori. Restai da solo. Ma io diventai autore per Casco d’oro ( al secolo Caterina Caselli ), Carmen Villani, Sonny and Cher, i Nomadi, Loredana Bertè. Mi buttai nella canzonetta. Per protesta contro la strumentalizzazione dei cantautori. Ho venduto 20 milioni di dischi con i miei pezzi: ma mi accorsi contemporaneamente che molti giovani non trovavano lavoro. Era l’81. Scrissi una canzone sulla disoccupazione giovanile, ”Mille volte ti amo”.. Ero un Big, eppure venni buttato fuori da Sanremo. Il pezzo ebbe successo: ma erano gli anni della contestazione. C’era troppo conformismo tra i cantautori. Tutti di sinistra. Fui considerato colpevole di aver disdegnato le feste dell’Unità e il così detto impegno. Ma un artista deve essere libero, lontano dai partiti. Feci un record di incassi con le feste paesane. Ma venni boicottato dalla critica militante.”

Umberto l’ex Big di Sanremo, pago dei diritti Siae e dell’amicizia con Battisti, così si ritira dalle scene nel ‘91. “Mi dedico al marketing . Vado negli Stati Uniti. Ci sto dieci anni. Nel 2011 vado in pensione, Un hobby solo: la barca". Ed ecco invece la svolta: il ritorno sulle scene. Umberto apprende che il figlio di un suo cugino , Manuel, un giovane, è costretto ad emigrare in Australia, non trovando lavoro in patria. Lascia disperata la sua famiglia. E Umberto torna a comporre canzoni. Lanciato da Sammy Varin di Radio Padania, ispiratore di una musica a km zero ( niente canzoni di plastica, largo ai talenti nostrani) Il suo nuovo motivo è pronto per essere teletrasmesso da un centinaio di televisioni locali, sigla di “ Cantafestival giro “, una trasmissione aperta ai nuovi talenti, il “ricambio vien dal mare “ ha tutte le carte in regole per diventare il tormentone di Natale. Verrà trasmesso soprattutto dalle sopravvissute radio libere di provincia ( come la veneta Radio Birichina) : immagine di un sommerso musicale che al rap oppone la melodia della canzone italiana, che in questo caso parla anche di disoccupazione e di crisi. Episodi che fanno pensare a un ritorno della canzone di protesta, ma libera dal condizionamento dei partiti . Il sogno di Umberto Napolitano? “Ma cantare in TV da Del Debbio!” lui giura.

“Voglio cantare sociale” promette “ la mia canzone è un appello disperato. Oggi le grandi radio fanno solo moda, trasmettono esclusivamente le canzoni che arrivano dai network commerciali, invece c’è un sacco di giovani talenti in giro. Ma ignorati dalle radio . E i giovani fanno solo i valletti nei grandi talent commerciali”. Il ritorno sulle scene di Umberto Napolitano è tutto social e culturale. Una anteprima il 17 , domenica alle 18 ,alla Corte dei Brut( sul lago di Varese, a Gavirate) in una antica cascina medievale restaurata dall’intellettuale dughiniano Rainaldo Graziani , con ribattuta su Radio Radicale.

Poi un altro assaggio della canzone, a Cesena, il 22 novembre, in apertura di una conferenza sulla mafia nigeriana con presentazione del libro “Ascia Nera” . Con Silvana De Mari , l’avv. Verni, zio di Pamela Mastropietro e Paolo Sensini ( Sala primavera 3 ,h, 20, via Mura Eugenio Valzania 22-C)

Infine, il debutto vero proprio a Milano, il 12 dicembre, al teatro Gregorium ( Festa di Natale per i senza tetto ) con l’associazione Protetto che difende dal freddo i clochard meneghini.

Ecco video “il ritorno vien dal mare” in anteprima su Affari. Girato nei mercati e al museo della emigrazione italiana a Genova, vede la partecipazione del rapper Pregio nelle vesti di Manuel, il giovane parente di Umberto Napolitano emigrato in America perché privo di raccomandazioni.