Il Silenzio dell'Acqua: la coppia Pasotti-Ambra in un thriller da non perdere

Archiviato il successo di Non Mentire, Canale 5 torna in pista con un nuovo thriller mozzafiato, questa volta con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Da notare che, mentre quest'ultimo è un veterano delle fiction, per Ambra è la prima volta da protagonista in un prodotto seriale per la Tv.

La misteriosa scomparsa della sedicenne Laura (Caterina Biasol) getta la sonnacchiosa cittadina di Castel Marciano, nei pressi di Trieste, nel panico. Il vicequestore locale conosciuto e amato da tutti, Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) inizia subito a indagare, rendendosi immediatamente conto che gli abitanti del paesino che credeva di conoscere nel profondo nascondono inenarrabili segreti che potrebbero avere a che fare con la sparizione della ragazzina. Le cose si complicheranno ulteriormente quando verrà affiancato da una collega glaciale, Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) che a sua volta nasconde un passato misterioso. Man mano che l'inchiesta andrà avanti, la vita di Castel Marciano verrà sempre più sconvolta tra bugie, inganni e brutali omicidi, e per Andrea e Luisa nulla sarà più lo stesso.

Una storia di suspense che rievoca le atmosfere di Twin Peaks (la ragazza scomparsa ruba il nome alla celeberrima Laura Palmer), ma negli scontri fra la "cittadina" Luisa e il "paesano" Andrea (sfrigolante l'achimia tra Pasotti e Ambra) si respirano anche afflati di Dolores Clairborne di Stephen King.

Accompagnata dalla suggestiva colonna sonora di Ralf Hildenbeutel, risulta ottima la regia di Pier Belloni, che si rivela un valido direttore di attori, tutti convincenti e credibili. Oltre ai due bravi protagonisti Ambra e Giorgio Pasotti, spicca Valentina D'Agostino, che interpreta la giovane e tormentata madre di Laura, cui fa da contraltare la mite (all'apparenza) Maria (Carlotta Natoli). Gli altri interpreti sono Fausto Maria Sciarappa nel ruolo dell'angustiato parroco del paese, Camilla Filippi nelle vesti della trascurata compagna del vicequestore Andrea, Mario Sgueglia che dà il volto al losco amante della madre della ragazzina scomparsa. E poi ancora Diego Ribon, Giordano de Plano, Lorenzo Adorni, Thomas Trabacchi, Claudio Castrogiovanni, Riccardo Maria Manera e Sabrina Martina, tutti alquanto efficaci e incisivi nella parte che interpretano.

Co-prodotta da RTI e Velafilm in associazione con Garbo Produzioni, Il Silenzio dell'Acqua è l'esempio di un'opera che parte da un'encomiabile sceneggiatura originale scritta da Jean Ludwigg e Lorenzo Valenti, che hanno saputo dar vita a una storia e a personaggi calati in una realtà locale ma facilmente esportabili all'estero. La serie che consta di otto episodi per quattro prime serate, vedrà la prima puntata andare in onda l'8 marzo prossimo e la seconda domenica 10 marzo.

In attesa del responso dell'Auditel, possiamo senz'altro dire che Il Silenzio dell'Acqua ha tutte le carte in regola per essere un ottimo successo.