Il sogno di Al Bano Carrisi? "Vorrei produrre 5 milioni di bottiglie di vino"

Musica, viaggi in giro per il mondo - macinando chilometri su chilometri - e tanto successo. Sotto gli occhi di tutti. Ma il sogno di Al Bano resta uno: ed è legato alla sua cantina. “Vorrei arrivare a produrre 5 milioni di bottiglie di vino ogni anno. Adesso ne produco 1,4. Stiamo per costruire la nuova cantina e pian piano ci riusciremo”, racconta il Leone di Cellino, suo quartiere generale da sempre, ad Affariitaliani.it.

Al Bano esporta tantissimo vino in tutti il mondo, affiancando l’attività di imprenditore a quella di cantante. Non ha mai mollato la sua terra. Grazie alla sua voce è andando ovunque, facendo il giro del mondo, ma è sempre tornato a casa. Tra i suoi vini storici c’è il Don Carmelo, che ha dedicato a suo padre. Ma sabato, a Roma, il vino che ha nome di sua madre (la signora Iolanda) sarà premiato in un serata evento. Al Bano non mancherà. E tra pochi giorni, a Roma, incontrerà Amadeus. Parleranno di Sanremo e di due brani che il cantante ha preparato per il Festival (uno scritto dal grande Cristiano Malgioglio). Quali dei due canterà?