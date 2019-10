Il sorriso della Lecciso fa bene allo share di Porta a porta

Per la Lecciso il tempo sembra non passare mai. Ieri da Vespa, nel suo Porta a porta, si parlava di bellezza e l’ex di Al Bano sedeva tra gli ospiti. Gambe perfette, sorriso smagliante, la Lecciso ha parlato anche di vanità e narcisismo. Ma quanto tempo dedicherà la Lecciso alla cura del proprio corpo? Visti i risultati favolosi del suo fisico, sembrerebbe abbastanza. Quel sorriso e quelle gambe perfette hanno giovato anche allo share di Porta a porta, che ieri ha raccolto il 10% ed 1 milione di spettatori a tarda notte. Mica poco!

Del resto il programma di Vespa resta un vero must della tv.