Ilary Blasi parla del sesso con Francesco Totti: “È invecchiato”

Ilary Blasi parla del sesso con Francesco Totti: la confessione piccante

Ilary Blasi si è lasciata andare a confessioni piccanti. Non è la prima volta che la conduttrice parla di sesso, ma questa volta lo ha fatto rettificando quanto raccontato in precedenza.

Ilary Blasi e Totti: il sesso non è più come una volta: “Francesco è invecchiato”

Ilary Blasi e Totti formano una delle coppie più longeve e amate dello show biz. Sono da sempre apprezzati per la loro spontaneità e per la loro simpatia. Semplici e schietti, fanno divertire il pubblico e regalano siparietti talmente simpatici che qualcuno ha proposto di creare una sit com.

“Una sit-com come Casa Vianello? È un’idea che ci ha sempre divertito, adesso siamo pure meno impegnati”, aveva dichiarato la Blasi.

A proposito di schiettezza, la showgirl di recente ha parlato del sesso con suo marito, cambiando però versione rispetto al passato. Sembra infatti che il Pupone non sia più quello di una volta.

“Avevo detto che Francesco era fissato con il sesso e per fortuna c’erano i ritiri? Adesso sono passati dieci anni, è invecchiato” ha confessato Ilary ridendo.

Ilary Balsi e Francesco Totti quarto figlio in arrivo? “Il tre è un numero perfetto”

Negli ultimi giorni, Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati al centro del gossip per una nuova presunta gravidanza. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, dopo aver notato un pancino sospetto. “Quarto figlio? Stiamo bene così” ha spiegato la conduttrice, aggiungendo: “Io e Francesco, abbiamo tre figli e tre è il numero perfetto. La verità è che in vacanza ho trasgredito più del solito: ho la pancia un po’ rilassata perché in vacanza mangio, bevo, mi riposo e, in questa settimana, non ho mosso un muscolo se non per alzarmi dal lettino e andare a prendere qualcosa da spizzicare. Sto attenta tutto l’anno, almeno in estate mi lascio andare”.

Ilary Blasi e Totti: “Facciamo tutto, dal sacro al profano”

“Noi vita noiosa? Ci sottovalutate. Noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia. Certo, non possiamo andare in discoteca a Roma, ma facciamo feste in casa con gli amici, balliamo, ci divertiamo” ha spiegato la conduttrice.

Ilary Blasi su Francesco Totti fuori dalla Roma come dirigente

Ilary Blasi ha avuto modo anche di parlare di Francesco Totti dal punto di vista professionale, dopo l’uscita dalla Roma anche come dirigente.

“Io sono sempre con lui, qualunque cosa faccia. Ma questa volta è diverso rispetto a quando ha smesso di giocare, adesso penso che il cambiamento faccia bene, lo vedo come un elemento positivo”.