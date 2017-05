Ilary Blasi, Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia. Ecco perchè

Ilary Blasi, Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia per il pensionamento di Totti



Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia a Ilary Blasi per l’imminente “pensionamento” del marito Francesco Totti. Al tapiroforo che l’ha intercettata all’aeroporto di Linate, la bionda showgirl ha spiegato: «Sarà pesante. Come farò? Non lo so, lo scopriremo vivendo».



Ilary Blasi e Totti, Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia: sono 9



Staffelli ha poi portato a Ilary una serie di oggetti che potranno tornare utili al Capitano quando andrà in pensione, dandole anche dei consigli per tenerlo impegnato nei momenti di noia, come, per esempio, portare a passeggio i nove Tapiri conquistati dalla coppia: «Magari gli farò dare una spolverata. Ce li ha lì da un po’ di anni…! Comunque siete stati molto carini e vi ringrazio per l’aiuto, vi chiamerò per farvi avere notizie».



