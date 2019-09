Ilenia Arnolfo su Food Network con 'Buonissimo'

Riparte l’appuntamento quotidiano in prima TV assoluta con “BUONISSIMO”: il magazine totalmente dedicato al mondo del cibo, in onda dal 30 settembre, dal lunedì al venerdì alle 12:50 in esclusiva su FOOD NETWORK (canale 33).

Vere e proprie ‘pillole di gusto’ con la conduzione di Ilenia Arnolfo, giovane giornalista e grande appassionata di cibo che ha curato diverse rubriche legate al settore agroalimentare e zootecnico.

“BUONISSIMO” stuzzicherà l’appetito con notizie utili, divertenti, sfiziose e curiose legate alla dimensione food e provenienti da tutto il mondo: l’alimentazione delle dive del cinema, le diete del futuro, i consigli dei grandi chef, le stranezze legate al mondo culinario e, naturalmente, i grandi eventi di settore che muovono sempre più appassionati.

Interviste esclusive, vox populi, inchieste e approfondimenti sui piatti della tradizione gastronomica italiana e sulle ultime tendenze internazionali: questi gli ingredienti di “BUONISSIMO”, il magazine che vuole informare divertendo.

“BUONISSIMO” (25 episodi da 4’) è prodotto da LaPresse per Discovery Italia. Le puntate saranno disponibili anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).