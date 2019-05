In scena a Roma Makkekomiko, il Festival della risata promuove i nuovi talenti

Vi hanno mai detto “Ma che ti ridi?” e voi, presi dall’imbarazzo, non avete saputo cosa rispondere? Lunedì 10 giugno è un giorno perfetto per ridere. Presso il Teatro Vittoria di Roma si riderà a crepapelle e nessuno verrà giudicato per le proprie risate! Invece sotto giudizio saranno i dieci comici che, dopo aver superato i quattro giorni di selezioni tra più di quaranta comici provenienti da tutta Italia, si sfideranno nella finalissima del Festival nazionale della comicità del Makkekomiko, il “MakkeTiRidi”. L’obiettivo del Festival è di ricercare tra i partecipanti la creatività, l’originalità, il rigore che sono alla base della professione del comico. Il Festival Nazionale della Comicità, vuole essere un punto di riferimento della comicità italiana, scoprendo e valorizzando giovani talenti che dimostrino non solo le proprie capacità nel coinvolgere e nel divertire il pubblico, ma anche l’attitudine alla disciplina e allo studio che sono alla base di una comicità pulita e originale. Partner radiofonico ufficiale della kermesse del ridere è RID 96.8. Si tratta di un vero palcoscenico della risata; un vero e proprio talent live show in cui oltre al voto del pubblico sarà determinante anche quello espresso dalla giuria tecnica formata da comici professionisti, giornalisti, autori televisivi e radiofonici e agenzie di spettacolo. Nella serata condotta da Alessandro Mago Mancini, ideatore e fondatore del Makkekomiko, il laboratorio di scrittura per soli professionisti, verranno assegnati premi alla carriera a comici che si sono distinti per le loro qualità e per il loro impegno nel campo artistico. Il festival vedrà anche la partecipazione di tanti ospiti noti al grande pubblico ma soprattutto sul palco ci saranno i comici del Makkekomiko che ogni martedì all’Accento Teatro da quindici anni fanno divertire i romani come: Sergio Viglianese, Annalisa Aglioti, Marco Passiglia, Angela De Prisco, Oscar Biglia, Antonio Catalano, Fabrizio Mazzeo (vincitore della seconda edizione del MakkeTiRidi), Gianluca Giugliarelli, Claudio Sciara (vincitore della prima edizione del MakkeTiRidi) e Gli Stonfiss. Novità di quest’anno è la collaborazione con il direttore creativo dell’evento, la giornalista e direttore del Roma Web Fest, Janet De Nardis. Grazie all’esperienza pluriennale nella valutazione di giovani talenti, Janet collaborerà con Alessandro Mago Mancini a rendere il format più innovativo e presto pronto per navigare in rete. A giudicare i finalisti e a decretare il miglior comico, oltre il giudizio inappellabile del pubblico, avremo anche quello di una giuria tecnica composta da Antonio Giuliani, Marco Falaguasta, Cristiana Merli (Rai Radio 2) e agenzie di spettacolo, tra cui la Sosia e Pistoia, una delle agenzie di attori comici più prestigiose del panorama nazionale.