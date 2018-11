Ines Trocchia, tra le modelle più seguite sui social

La popolarità di Ines Trocchia è in crescita. Sempre più richiesta da fotografi e riviste patinate di tutto il mondo, è anche una delle modelle più seguite sui social, in particolare su Instagram. Un bel successo, che conferma il suo status di influencer, apprezzata dal pubblico maschile che non può fare a meno di rimanere incantato dalla sua prorompente bellezza, ma anche da quello femminile che ama la sua spontaneità.

“Sono felice di sentire tutto questo sostegno e farò sempre il possibile per rimanere in contatto con le persone che mi seguono e mi supportano, infatti per quello che riesco cerco di rispondere ai messaggi e commenti”.

Intanto Ines continua ad avere un rapporto privilegiato con la tv e il mondo del calcio. Recentemente è stata nuovamente ospite di Tiki Taka (la celebre trasmissione calcistica di Italia 1 condotta da Pierluigi Pardo, che le è anche dedicato un video con le sue foto più belle), dove ha avuto modo di parlare ancora una volta della sua squadra del cuore ovvero l'Inter.

Da Instagram

Chi è Ines Trocchia

Nata a Nola (in provincia di Napoli) 23 anni fa, è modella e conduttrice.

Dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico, inizia a lavorare nel mondo della moda diventando il volto di alcuni brand.

A 19 anni decide di trasferirsi a Milano, dove non si limita a posare per varie riviste internazionali, ma esordisce anche in tv con “In Forma”, programma di Canale 5 condotto da Tessa Gelisio (2014).

Nel 2015 partecipa a “Sapore di Mare”, in onda su Rai 1, per poi avvicinarsi allo sport. Tra il 2017 e il 2018 è infatti present nei programmi dedicati al Calciomercato, sia su Rai Sport e Rai 2 che su Sportitalia, oltre che a Tikitaka su Italia 1.

Sempre molto ricercata come modella, è stata definita da PlayBoy Italia “una bellezza da copertina”, mentre l'edizione messicana di Maxim l'ha incoronata “nuova Pin Up italiana”. Invece il mensile FHM Spagna le ha dedicato un servizio di ben sei pagine dal titolo “Ai tuoi piedi, Ines”.

Ha poi posato anche per GQ Italia e Messico, Maxim Australia, Playboy Portogallo (dove ha ottenuto la copertina) Panorama, ForMen, Esquire (nelle edizioni di Singapore e Malaysia) e persino Sport Illustrated (solo per citarne alcune).

È stata scelta come testimonial da diversi brand: da Pin Up Star (costumi da bagno) a Rocco Barocco, da Chateau d'ax alla nota linea di capelli Cotril.