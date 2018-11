Intesa Sanpaolo porta gli inediti x Factor 2018 in via verdi

Appuntamento speciale domani, sabato 24 novembre, a Milano per gli ammiratori di X Factor 12 che, a partire dalle 16 presso la filiale Intesa Sanpaolo di via Verdi, potranno assistere gratuitamente allo showcase dei brani inediti dei concorrenti presentati ieri durante il programma di Sky prodotto da Fremantle.

Ad amplificare l’emozione dello spettacolo televisivo i musicisti ancora in gara si esibiranno con le loro nuove intuizioni musicali per la prima volta davanti al pubblico in un concerto gratuito - previa registrazione su palco.it - nell’insolita cornice della filiale di via Verdi. Lo spettacolo dal vivo condotto da Alessandro Cattelan e animato dal corpo di ballo della trasmissione sarà raccontato in diretta radiofonica dai microfoni di RTL 102.5, media partner del talent show. Per l’occasione, lo storico Palazzo delle Colonne di Intesa Sanpaolo accoglierà un vero e proprio palcoscenico offrendo ai giovani artisti l’opportunità di esprimere il talento attraverso la musica e mettendo a disposizione i propri spazi in una dimensione, desueta per una banca, di intrattenimento e partecipazione.

Intesa Sanpaolo, main sponsor della dodicesima edizione di X Factor 2018, ha rinnovato, infatti, per il terzo anno consecutivo il proprio supporto al programma per condividere la passione per la musica con la propria clientela nel segno di sharingmusic, il filone legato alla condivisione delle esperienze musicali. Gli eventi speciali del primo Gruppo bancario italiano proseguiranno con altri tre concerti dal vivo nelle più belle filiali d’Italia ogni martedì successivo al live insieme agli eliminati delle singole puntate. Dopo Milano, Treviso, Perugia e Novara, la musica live farà tappa a Fabriano il 27 novembre (via Don Riganelli), a Reggio Calabria il 4 dicembre (via Miraglia) e a Roma l’11 dicembre (via del Corso) per giungere alla finalissima del 14 dicembre nella filiale di piazza Cordusio che, quest’anno, ha ospitato per la prima volta i Weekly, gli appuntamenti settimanali con BenjieFede. Ogni venerdì, infatti, proprio in Cordusio, i conduttori dell’X Factor Daily registrano alle 16.30 una puntata speciale a cui i fan possono partecipare registrandosi su palco.it che va in onda su Sky il sabato pomeriggio.

Nell’ambito del sostegno al talento e al mondo giovanile, Intesa Sanpaolo ha promosso a condizioni esclusive, proprio in occasione dell’avvio della sponsorizzazione del programma, XME Conto, che oggi è uno dei cardini dell’offerta commerciale della banca. È il conto che segue le passioni del cliente e consente di accedere a tantissimi vantaggi extrabancari grazie a partnership con aziende leader di vari settori come la telefonia e l’intrattenimento. Disponibile nelle filiali Intesa Sanpaolo ma anche online sul sito www.intesasanpaolo.com, XME Conto è gratuito fino ai 30 anni e per i giovani Under 30 l’offerta di conto, carta di debito XME Card, prelievi ATM su altre banche e bonifici online è completamente gratuita. Dal sogno di emergere in campo musicale all’acquisto di una casa, Intesa Sanpaolo si conferma banca di riferimento nel mettere a disposizione gli strumenti più adatti per la realizzazione concreta di un progetto importante.