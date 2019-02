Io sono Mia non cita Baldan Bembo che scrisse le canzoni più belle di Mimì

Io sono Mia, la fiction su Mia Martini diretta da Riccardo Donna e interpretata da Serena Rossi che tanto successo ha avuto su Rai1, pecca di una grave ingiustizia, non citando minimamente un apprezzatissimo cantautore che scrisse i brani più amati della sfortunata cantante.

Parliamo di Dario Baldan Bembo che, sulla sua pagina facebook, scrive: "Carissimi amici tutti, stasera vedremo sulla nostra amata Rai la Fiction di Mia Martini, alla quale non vorrei sbagliare ma mi sembra di aver scritto tempo fa qualche musica... dico ''mi sembra'' perche' nessuno mai nell'annunciare Canzoni come ''Piccolo Uomo'', o ''Minuetto'', ha nominato mai il mio nome come Compositore, e se mai qualcuno si e' onorato di farlo, ha nominato come sempre Franco Califano in ''Minuetto'', e Bruno Lauzi in ''Piccolo Uomo''... non esiste il mio nome da nessuna parte, e a me sta venendo un grande dubbio...forse che mi sono illuso di averle scritte?".

In un post successivo, l'autore della celeberrima Amico è, precisa: "Cari amici, per dovere di cronaca mi piace elencarvi tutte le Canzoni che ho scritto per la grande Mia Martini... sono 12 in tutto e sono :Piccolo Uomo Festivalbar 1972 1° posto - Donna Sola Festival Venezia 1972 vince Gondola d'Oro - Minuetto Festivalbar 1973 1° posto; La Nave 1972 - Album ''Nel Mondo una Cosa'' Mondo Nuovo 1972 - Album "Nel Mondo una Cosa" Bolero 1973 - Album "Il Giorno dopo" Inno 1974 - Singolo 45 giri e Album Agapimu 1974 - Album "E' proprio come Vivere" Un'Eta' 1974 - Album "E' proprio come Vivere" Luna Bianca 1974 - Album "E' proptio come Vivere" Che Vuoi che Sia 1976 - Singolo e Album "Che vuoi che sia" Canto Universale 1977 - Inedita".

Speriamo così di aver reso in qualche modo giustizia a un grande cantautore che meritava ampiamente di essere citato nella fiction, augurandoci che la sceneggiatrice Monica Rametta e Rai1 si premurino di dare, pubblicamente, a Dario Baldan Bembo quello che è di Dario Baldan Bembo.