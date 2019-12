Elisa Isoardi, ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Alessandro Di Paolo?

Elisa Isoardi è fidanzata? Avvistata con l’ex Alessandro Di Paolo in hotel-ELISA ISOARDI NEWS

La conduttrice de La Prova del Cuoco è stata avvistata in un hotel di Roma con il suo ex, il produttore Alessandro Di Paolo, col quale era stata paparazzata in più occasioni dopo la fine della relazione con Matteo Salvini.

Elisa Isoardi, ritorno di fiamma con l’ex fidanzato?-ELISA ISOARDI NEWS

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi, secondo il quale ci sarebbe un ritorno di fiamma tra la bella Elisa Isoardi e l’ex fidanzato Alessandro Di Paolo. La coppia è stata paparazzata mentre entrava in hotel e prendeva un cocktail nella hall, prima di salire in camera. La conduttrice avrebbe preso le chiavi di una suite all’ultimo piano dell’hotel.

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo: tornano i rumors dopo il silenzio

La conduttrice ed il produttore si erano frequentati qualche mese fa. A marzo i due erano stati fotografati durante la festa di compleanno della mamma di Alessandro. “Diciamo che ci stiamo frequentando” aveva dichiarato la Isoardi al settimanale Di Più, dopo i primi avvistamenti. Il settimanale Diva e Donna li aveva inoltre pizzicati durante un bacio appassionato.

I gossip relativi al presunto flirt erano però stati travolti da un’ondata di commenti non piacevoli sull’aspetto fisico del produttore, di fronte ai quali la conduttrice aveva affermato: “A chi si permette di giudicare una persona da una foto... Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti”.

Tuttavia, dopo un iniziale chiacchiericcio sui due, nessuno ne ha più parlato. Nel frattempo la Isoardi si è sempre dichiarata single, mostrandosi contenta per la storia d’amore che Matteo Salvini ha con Francesca Verdini.

A distanza di pochi mesi, ecco tornare i rumors sulla presunta relazione tra la Isoardi e Alessandro Di Paolo. È tornato l’amore? Per ora nessuno dei diretti interessati ha confermato né smentito.