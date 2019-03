Isola, crolla tutto: Corona promette nuove rivelazioni e gli sponsor scappano

L'Isola dei Famosi rischia la cancellazione, ma le polemiche continuano a imperversare mentre il caso Fogli-Corona sembra aprire nuovi vasi di Pandora scatenando tutti i mali sul reality di Canale 5.

Fabrizio Corona, che ha accusato il cantante di essere un "vecchio cornuto" tradito dalla moglie Karin Trentini, dopo aver ribadito di "non essere cpsì nell'anima" e di essere stato "una merda con Fogli", ha smentito che per la "rivelazione" si sia intascato 50mila euro e promette di svelare nuove verità in una conferenza stampa. Oltre a ripetere che chi si presenta come partecipante ai reality deve mettere in conto sgambetti e pugnalate alle spalle.

Ma la produzione, che ha silurato la capoprogetto e altri autori, non aveva messo in conto gli sponsor. Caffè Borbone, supporter ufficiale del programma, ha comunicato sul proprio sito che non intende più collaborare - con effetto immediato - alla produzione.

Tutto ciò ebbe un precedente al Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso, quando molti sponsor ritirarono i prodotti dopo gli insulti ad Aida Nizar da parte dei suoi compagni di avventura nella casa.

Mentre sui social infuria il dibattito che si fa sempre più acceso, consumando ingiurie, offese e indignazioni ai danni dell'Isola, di quest'ultima non si era mai parlato così tanto in questi ultimi tempi e, se vale il detto che non esiste pubblicità negativa, si ipotizza un boom di ascolti nella prossima puntata. Che fosse tutto voluto?