Isola dei Famosi 2017, Bettarini in ospedale. "Ora sta meglio"

Stefano Bettarini, Isola dei Famosi

Isola dei Famosi Bettarini in ospedale. Isola, Bettarini sta meglio



Stefano Bettarini è stato andato d'urgenza in ospedale dopo essere stato colpito da un’infezione. Momenti di paura per l’inviato de “L’Isola dei Famosi”, che si sarebbe sentito male per le numerose punture di mosquitoes. A sostegno dell’ex marito di Simona Ventura è arrivata la sua sorella Simona - che il pubblico tv ha imparato a conoscere durante il “Grande Fratello Vip” - e sua assistente durante il reality.



Isola dei Famosi, Bettarini in ospedale, sta bene



Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi e autore della dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi ha confermato che l'inviato Stefano Bettarini sta bene, aggiungendo che non è stato ricoverato in ospedale, ma si è solo recato presso la struttura ospedaliera per una visita di controllo dopo i morsi delle zanzare tropicali.



Isola dei Famosi, Bettarini in ospedale, poi rassicura tutti



Stefano Bettarini che per fugare ogni dubbio ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto direttamente dall'Honduras con la didascalia: "Spy Betta, tutto sotto controllo".



Isola dei Famosi, Bettarini in ospedale, le indiscrezioni delle scorse ore



Alberto Dandolo nella rubrica Ah saperlo... aveva lanciato, nelle scorse ore, questa indiscrezione: "Problemi per Stefano Bettarini mentre si trova in Honduras. L’inviato dell’Isola dei Famosi è stato costretto ad un ricovero lampo per colpa di una infezione causata dalle punture dei mosquitos. Al suo capezzale è accorsa la sorella Simona, che sarà la sua 'assistente' per tutta la durata del reality".