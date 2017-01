Isola dei famosi 2017, Dayane Mello e Andrea Marcaccini si svelano

Isola dei famosi 2017, Dayane Mello si presenta



Dayane Mello, dopo le esperienze a Ballando con le stelle e Monte Bianco – Sfida verticale, non vede l'ora della prova che la vedrà cimentarsi sull'Isola dei Famosi 2017. La modella brasiliana sbarcherà in Honduras per il reality di Canale5. “Ho accettato perché volevo vivere un’avventura” ha dichiarato la sexy Dayane, che non sembra affatto spaventata dalle condizioni ostili che potrebbe trovare sull’isola: “Mi piace essere a contatto con la natura, ho detto a mia figlia che prenderò cocchi dagli alberi e nuoterò in mare”. E la fame? Dayane è serena: “Da piccola ho sofferto la fame, ma la vivevo come una cosa normale. Dopo tanto tempo senza cibo forse il carattere potrà cambiare, ma mi concentrerò su altro”. Dayane Mello parla di come gestirà i rapporti con gli altri concorrenti: “Sono trasparente come l’acqua, se c’è qualcosa che non mi piace lo dico in faccia”.



Isola dei famosi 2017, Andrea Marcaccini si presenta



Andrea Marcaccini, modello è influencer è pronto per l'Isola dei Famosi 2017: “Sono curioso di vedermi sotto pressione” dichiara a proposito della sua partecipazione all’Isola dei famosi. Ammette di non essere un campione di pesca ma si adopererà per aiutare il gruppo secondo le proprie possibilità: “Mi aspetto tanta fatica e sacrificio. Sono preparato a saltare i pasti” giura Andrea il tatuato. Proprio un tattoo pensa di farlo al suo rientro dall’Honduras. Marcaccini e gli altri naufraghi del reality di Canale 5? “Ho molta pazienza, ma non mi devono portare all’estremo”. Flirt sulle spiaggie dell'Isola dei Famosi? “Non posso innamorarmi, sono troppo concentrato sul mio lavoro e la mia carriera”.



Isola dei Famosi 2017, Alessia Marcuzzi ancora al comando



Isola dei Famosi, si parte lunedì 30 Gennaio alle ore 21:10 su Canale 5. Alessia Marcuzzi conduttrice per la terza volta di fila.



ISOLA DEI FAMOSI 2017, I NAUFURAGHI



I nuovi naufraghi in partenza per l'Honduras sono stati finalmente svelati. Ecco il cast dell'Isola dei Famosi 2017 l'attore Raz DeGan, la conduttrice tv Samantha De Grenet, l'attrice e showgirl Nathalie Caldonazzo, la sex-symbol anni ottanta e novanta Eva Grimaldi, la pornostar Malena Mastomarino, il cantante Moreno Donadoni e la cantante Nancy Coppola, il chirurgo delle star Giacomo Urtis, l'attore comico ed ex naufrago Massimo Ceccherini, il regista cinematografico Giulio Base, i modelli Andrea Marcaccini e Simone Susinna e per finire la modella brasiliana Dayane Mello.



Isola dei famosi 2017 nafraghi: il televoto elimina Elena Morali. Giulia Calcaterra sfida Desirèe Popper: verdetto il 29



Nel corso della puntata di Domenica Live del 15 gennaio era stata lanciata la sfida tra Elena Morali (ex concorrente de La pupa e il secchione e fidanzata con Gianluca Fubelli-Scintilla di Colorado), Giulia Calcaterra (ex velina di Striscia la notizia) e Desirèe Popper (ex concorrente del Grande Fratello 14). Elena fuori (34,83% contro 34,81% per Desirèe e 30,35% per Giulia). Restano in corsa le altre due (aperto un altro televoto) che il 29 si collegheranno dall'Honduras e scopriranno se entreranno o meno nel cast.