Isola dei famosi 2017, fuori Giacomo Urtis. Triangolo Malena-Moreno-Simone

La quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2017 ha regalato i soliti grandi colpi di scena. Eccoli.





Isola dei Famosi, polemiche contro Ceccherini: "Basta con i soliti teatrini"



I naufraghi contro Massimo Ceccherini, stufi di alcune sceneggiate dell'attore (lascio l'Isola... non lascio l'Isola) durante le dirette e sull'Isola dei Famos in generale. Tema caldo in Honduras, con Samantha De Grenet, portavoce del gruppo. Ceccherini però ritrova l'alleanza con Raz Degan, dopo la tensione tra i due per la nomination.



Isola dei Famosi, Giacomo Urtis eliminato. Resta Raz Degan



L'Isola dei Famosi vede l'eliminazione di Giacomo Urtis, dopo il televoto del pubblico. Il naufrago non la prende bene. Raz Degan però fa notare che tutti i naufraghi mostrano di essere dispiaciuti della sua eliminazione, ma in realtà sono stati loro a nominarlo.



Isola dei Famosi, Samantha De Grenet leader e immune



La prova leader nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi incorona Samantha De Grenet, che diventa così leader del gruppo. Battuta Giulia Calcaterra.



Isola dei Famosi, il triangolo Moreno - Malena - Simone



Moreno insegue Malena che a sua volta insegue Simone Susinna. I due, hanno anche dormito insieme, suscitando la curiosità del gruppo. Ma attenti ai gossip sull'Isola tra Simone e Giulia...



Isola dei Famosi, nominations: Raz Degan e Massimo Ceccherini a rischio eliminazione



Raz Degan resta nell'occhio del ciclone: le critiche dei naufraghi si trasformano in una nuova nomination (5 voti). E con lui ecco Massimo Ceccherini (3 voti), che, come detto, subisce forti critiche dai compagni dell'Isola.