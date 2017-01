Isola dei Famosi 2017: tutti i nomi dei naufraghi. Ecco il cast

Isola dei Famosi 2017, i nomi dei nafraghi. Isola dei Famosi 2017 news



Isola dei Famosi, si parte lunedì 30 Gennaio alle ore 21:10 su Canale 5. Alessia Marcuzzi conduttrice gper la terza volta di fila.



ISOLA DEI FAMOSI 2017, I NAFURAGHI



I nuovi naufraghi in partenza per l'Honduras sono stati finalmente svelati. Ecco il cast dell'Isola dei Famosi 2017 l'attore Raz DeGan, la conduttrice tv Samantha De Grenet, l'attrice e showgirl Nathalie Caldonazzo, la sex-symbol anni ottanta e novanta Eva Grimaldi, la pornostar Malena Mastomarino, il cantante Moreno Donadoni e la cantante Nancy Coppola, il chirurgo delle star Giacomo Urtis, l'attore comico ed ex naufrago Massimo Ceccherini, il regista cinematografico Giulio Base, i modelli Andrea Marcaccini e Simone Susinna e per finire la modella brasiliana Dayane Mello.



Isola dei famosi 2017 nafraghi: il televoto elimina Elena Morali. Giulia Calcaterra sfida Desirèe Popper: verdetto il 29



Nel corso della puntata di Domenica Live del 15 gennaio era stata lanciata la sfida tra Elena Morali (ex concorrente de La pupa e il secchione e fidanzata con Gianluca Fubelli-Scintilla di Colorado), Giulia Calcaterra (ex velina di Striscia la notizia) e Desirèe Popper (ex concorrente del Grande Fratello 14). Elena fuori (34,83% contro 34,81% per Desirèe e 30,35% per Giulia). Restano in corsa le altre due (aperto un altro televoto) che il 29 si collegheranno dall'Honduras e scopriranno se entreranno o meno nel cast.



ISOLA DEI FAMOSI, STEFANO BETTARINI OSPITE A VERISSIMO



Stafano Bettarini, ospite nel salotto di Verissimo (talk show di Silvia Toffanin), ha raccontato la sua felicità di essere stati chiamato come inviato sull'isola dei Famosi al fianco deinaufraghi al posto di Alvin. Alessia Marcuzzi non voleva Stefano Bettarini? "E' bastato vederci e tutto si è appianato, come è giusto che sia. Le sue perplessità le ho capite subito e le ho condivise".