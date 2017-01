Isola dei Famosi 2017, Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile fuori

Isola dei Famosi 2017, Wanna Marchi figlia Stefania Nobile fuori



Mediaset informa che Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile non saranno concorrenti del programma “L’Isola dei Famosi” cha sarà in onda su Canale 5 dal 30 gennaio 2017.



Isola dei Famosi 2017, Wanna Marchi figlia Stefania Nobile fuori. Mediaset: "Inopportuno"



"L’editore ha giudicato inopportuna la loro partecipazione a un programma Mediaset", così è stata motivata la decisione di non portare Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile sull'Isola dei Famosi che parte il 30 gennaio su Canale 5.



ISOLA DEI FAMOSI 2017, ALESSIA MARCUZZI": «VI RACCONTO LA MIA ISOLA DEI FAMOSI TUTTI NUOVA»



«Sarà un'Isola molto forte. Nel cast ci sono personalità molto diverse tra loro, accomunate dal desiderio di fare un’esperienza estrema e totalizzante. Sarà un vero esperimento antropologico con personaggi conosciuti». Non usa mezzi termini Alessia Marcuzzi per presentare la nuova edizione dell'Isola dei famosi in un’intervista esclusiva pubblicata dal settimanale "Chi" nel numero in edicola da mercoledì 18 gennaio.



ISOLA DEI FAMOSI, ALESSIA MARCUZZI SVELA I PRIMI CONCORRENTI UFFICIALI: «EVA GRIMALDI, UNA DONNA TOSTA, E SIMONE SUSINNA, UNO DEI PIÙ FAMOSI MODELLI ITALIANI, MA CHE HA ANCHE UNA FORTE PERSONALITÀ»



Nell'intervista la conduttrice del reality, che partirà il 30 gennaio su Canale 5, anticipa in esclusiva i primi due concorrenti ufficiali. «Eva Grimaldi sarà fra i naufraghi. Una donna di carattere, molto forte, con le sue fragilità. Ha sempre portato avanti le proprie battaglie, non si è mai tirata indietro, una donna tosta. Come concorrente maschile vi anticipo che vi sarà Simone Susinna, uno dei "top model" italiani più conosciuti nel mondo della moda. Ha sfilato per Armani, D&G e Scervino. È molto bello ma ha anche una personalità forte».



ISOLA DEI FAMOSI, ALESSIA MARCUZZI. «QUANDO MEDIASET MI HA PROPOSTO BETTARINI COME INVIATO NON ERO D'ACCORDO. MA POI CI SIAMO INCONTRATI E LUI MI HA SPIEGATO»



Alessia Marcuzzi svela anche per la prima volta la sua reazione quando la produzione le ha comunicato che avrebbe scelto Stefano Bettarini come inviato all'Isola. «Quando Mediaset mi ha comunicato che sarebbe stato lui l’inviato non ero d’accordo, perché l’inviato è un po’ il prolungamento del conduttore sull’Isola e ci deve essere sintonia fra le due figure. Le mie riserve erano dovute al fatto che, come donna, non ho apprezzato il racconto delle sue conquiste femminili al Grande Fratello Vip. Quell’uscita ha fatto soffrire molte persone perché coinvolgeva delle famiglie ed è stato indelicato in un momento in cui si invoca più rispetto per le donne. Ci siamo incontrati, mi ha spiegato quanto fosse dispiaciuto e come non volesse rendere pubblici quei racconti, tanto che li aveva fatti senza microfono. Credo che quelle frasi non rispecchino l’idea che ha lui delle donne, è stato leggero, ma non è cattivo. Mi sembra molto motivato e ha già esperienza nei reality, sono convinta che sia adatto a questo ruolo».



STEFANO BETTARINI. «ALL'ISOLA DEI FAMOSI VEDRETE UN UOMO NUOVO. CERCO IL DIVERTIMENTO NON RIVALSE. SONO GRATO AL "GFVIP" E AI MIEI ERRORI SENZA I QUALI OGGI NON SAREI QUI"



«Sono carico e felice. E devo ringraziare alcune persone per essere arrivato qui all'Isola a fare l'inviato. In primis devo dire grazie al "Grande Fratello Vip", a Ilary Blasi e ad Alfonso Signorini che mi hanno dato modo di fare un viaggio dentro di me. Tra cadute e risalite, come succede sempre nella vita. Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare, ma non ho ucciso nessuno. E grazie soprattutto ai miei figli Niccolò e Giacomo, che hanno capito che questa è un'opportunità lavorativa. Mi hanno detto: "Siamo felici babbo, lavora e spacca tutto"». Così Stefano Bettarini commenta per la prima volta in esclusiva per il settimanale "Chi" (in edicola da mercoledì 18 gennaio) la sua nomina ad inviato per la prossima edizione dell'Isola dei famosi, in onda su Canale 5 dal 30 gennaio.



ISOLA DEI FAMOSI, BETTARINI: ALESSIA MARCUZZI NON MI VOLEVA? CHIARIMENTO CON UN APERITIVO



Con la sua consueta schiettezza Bettarini commenta anche le polemiche seguite alla sua nomina, soprattutto l'opposizione della conduttrice Alessia Marcuzzi. «Il giorno successivo al mio provino», spiega Bettarini a "Chi" «viene diffusa sui social la notizia che Alessia Marcuzzi non mi vuole. Io non ascolto e non rispondo a nessuno. Mi è bastato un aperitivo con Alessia per chiarire le cose. I social spesso non fanno che alimentare falsità e odio, anche quando si parla di argomenti leggeri».



ISOLA DEI FAMOSI, BETTARINI SUL FIGLIO E SIMONA VENTURA



E proprio a questo proposito Bettarini parla anche del figlio Niccolò che è diventato negli ultimi mesi una "stella" dei social. «Non sono felicissimo», spiega l'ex calciatore. «Spero che non si faccia del male. Perché questo mondo sa farti del male. Io, che di errori ne ho commessi, l'ho messo in guardia». E della sua ex moglie Simona Ventura che proprio grazie all'ultima edizione dell'Isola è tornata alla grande in tv dice: «Non l'ho ancora sentita, ma è tutto ok. Simona ha il suo percorso televisivo felice. Le auguro il meglio. So che anche lei, per me, vorrebbe il meglio».



ISOLA DEI FAMOSI, BETTARINI: HO IMPARATO LA LEZIONE E SONO SINGLE. DOPO IL GF HO AVUTO PROBLEMI NON RIUSCIVO PIÙ A CORTEGGIARE UNA DONNA



E poi confessa: «Sono single. Il GFVip doveva essere una lezione per me e lo è stata. Per molto tempo non mi sono avvicinato a una donna. Il trauma post reality, per un errore mio, ha lasciato il segno umanamente e psicologicamente».